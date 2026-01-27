Más de 130 empresas se dan cita en la Feria de Valladolid al unir viticultura y vinicultura a través de Agrovid y SEIB

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Más de 130 empresas se dan cita de hoy y hasta el próximo jueves en la Feria de Valladolid con motivo de la celebración de las ferias Agrovid y Salón Ibérico de Equipamiento para Bodegas (SEIB), que cumplen su cuarta y tercera edición respectivamente. Unos eventos que reúnen a profesionales de la viticultura y la vinicultura en torno a los retos del sector.

La inauguración contó con la asistencia de la consejera de Agricultura de la Junta, María González Corral, quien puso en valor a esta cita, ya que sirve para exponer en Valladolid todos los proyectos de innovación y de investigación que se llevan a cabo, desde el propio cultivo hasta la transformación, dijo.

González Corral destacó que el sector del vino es “muy importante” para Castilla y León, ya que es “generador de empleo y fija la población”, sin dejar de lado la “constante innovación y crecimiento” con el fin de afrontar numerosos retos y abrir su capacidad a la exportación, informa Ical.

La Comunidad es “puntera”, porque “no solo producimos una gran cantidad de vino, sino que cuentan con una excelente calidad”. Por eso, cualquier proyecto que sirva para “poner en común las distintas investigaciones y para hacer este sector cada vez más potente” tiene el apoyo de todas las administraciones y agentes implicados, añadió la consejera.

Por su parte, el alcalde, Jesús Julio Carnero, señaló que esta feria se traduce como un “momento clave” de encuentro entre los vinicultores y los viticultores, es decir, entre los agricultores y los bodegueros enmarcado en el proceso de transformación que se produce en torno a un “bien que es patrimonio de todos nosotros”, tanto de los castellanos y leoneses, pero “muy especialmente de los vallisoletanos”, subrayó.

Carnero ensalzó la proyección que ejerce este tipo de citas para poder mostrar la labor que se realiza desde el punto de vista de la innovación, la sostenibilidad, la digitalización, y la atracción de los jóvenes al mundo del campo.

Mesas redondas

El acuerdo alcanzado a finales del pasado año entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre medidas de apoyo al sector vitivinícola abre nuevos horizontes, con propuestas que contemplan actuaciones en materia de desalcoholización, etiquetado o inversiones. Aspectos que, junto al “nuevo orden del vino en Europa”, centrarán una de las mesas redondas de las jornadas que se desarrollarán en Agrovid y SIEB.

Experiencias vitícolas en climas atlánticos, de montaña o con escasez hídrica; qué tendencias se siguen en la elaboración de vinos; el uso de cubiertas vegetales para cuidado de suelo; tecnología del frío en bodega; implantación de variedades minoritarias y nuevas; la influencia del corcho y la barrica en enología o análisis sobre vendimia mecánica en distintas regiones son algunas de las cuestiones que se abordarán en dichos encuentros.

Además, se presentarán varios proyectos de investigación desarrollados por la Asociación Española para la Valorización de la Biomasa (Avebiom) y las Cooperativas Agroalimentarias de España y la Plataforma del Vino. De igual forma, Asaja y Empresa Agraria promueven una mesa mesa para analizar qué estrategias preventivas pueden tomarse frente al mildiu.