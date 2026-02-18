Asaja exige al Gobierno extender a Castilla y León el paquete de ayudas para el campo extremeño y andaluz por los daños por las lluvias

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La organización agraria Asaja de Castilla y León solicitó hoy del Gobierno de España que haga extensivo a la Comunidad, el paquete de medidas que aprobó ayer martes en Consejo de Ministros para el sector agrario de Extremadura y Andalucía afectado por las borrascas de las últimas semanas.

Sin entrar en la valoración de las medidas, la organización considera que los agricultores de la Comunidad autónoma “deben de tener el mismo derecho a percibir las ayudas, ya que, en mayor o menor medida, según los casos, se han visto afectados por la climatología excepcional de las últimas semanas”. De hecho, recordó la opa que la Junta de Castilla y León “ha declarado como excepcional la campaña agrícola 2025-2026 debido a los fenómenos meteorológicos adversos registrados en nuestra comunidad en los últimos meses”, como recoge Ical.

Asaja constató que este periodo de “abundantes e incesantes lluvias” ha ocasionado “pérdidas en las cosechas que están sin recolectar, como el maíz, la remolacha, la patata y los cultivos hortícolas, y pérdidas sobre todo en el cereal y otros cultivos herbáceos”. En este sentido, advierte de que “Castilla y León, eminentemente cerealista, afronta una campaña abocada al desastre por los daños ocasionados por las intensas borrascas: en unos casos por no poder sembrar y en otros por el serio deterioro de la planta y la aparición de las malas hierbas, plagas y enfermedades”.

El campo de Castilla y León, que cultiva productos por lo general de escaso valor añadido y poco margen económico, se enfrenta, según Asaja, a un año en el que “serán inevitables las pérdidas debido a esta situación sobrevenida de lluvias”. Así, insiste en que es necesario el apoyo de las distintas administraciones, de la Junta y sobre todo del Estado, y “no se puede consentir que se aprueben medidas discriminatorias con este territorio y que colocarán en desventaja competitiva a nuestros productores con respecto a los de otras partes de España”.

Además de los daños en los cultivos, las lluvias y posteriores riadas han ocasionado también pérdidas, indicaron las mismas fuentes, en infraestructuras, que “se requiere que sean reparados”. “Daños propiciados por la situación de abandono de los ríos, arroyos y cauces por parte del organismo de cuenca, la Confederación Hidrográfica del Duero, que ni los limpia, ni los deja limpiar por iniciativa privada”, cerraron.