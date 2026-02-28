La Feria del Ángel, escaparate del sector primario

Ediciones anteriores de la Feria del Ángel y de Caballo en Fuentepelayo.Ayuntamiento de Fuentepelayo

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La localidad segoviana de Fuentepelayo acogerá del 6 al 8 de marzo la cuadragésimo primera edición de la Feria del Ángel, un evento que, tal y como confiesa la alcaldesa del municipio, Alba Sanz, “nos da mucho trabajo pero estamos muy orgullosos” porque, apunta, es una “identidad” para Fuentepelayo. “Es un orgullo poder haber mantenido este evento durante 41 años”, con la sorpresa de cada año “todos los años hay algo que destacar”.

Así, explica que este año hay expositores que, después de estar presentes en la cita desde la primera edición “se han tenido que dar de baja”, pero, celebra, ha permitido que otros releven su lugar. “Estamos muy agradecidos a las casas de maquinaria agrícola y ganadera que siguen confiando y apostando en este tipo de eventos a pie de casa”, con un trato personalizado y directo con el visitante de la feria “para recordar a sus propios clientes que siguen estando en el mercado y que sigan apostando por el sector”.

Variedad de productos

A pocos días de finalizar el plazo de inscripción para participar en la feria, Sanz comenta que Fuentepelayo recibirá en este primer fin de semana de marzo alrededor de 150 expositores durante estos días, procedentes de diferentes provincias de España “sobre todo de Castilla y León y, en concreto, de la provincia de Segovia”.

Entre ellos, el visitante podrá acceder a diversos pabellones a lo largo de la calle del Ferial. Uno dedicado, en exclusiva, a la alimentación donde poder encontrar productos como embutidos, encurtidos, bollería, bacalao, conservas o quesos, además de delicatessen “muchos de ellos procedentes de la provincia de Segovia y de elaboración artesanal”.

También estará el pabellón ferial “el más antiguo” donde se expondrán las instalaciones industriales, así como servicios o productos que no encajan en otro tipo de pabellón, como son dispositivos de seguridad y detección, instalaciones ganaderas, domótica, mobiliario, servicios de soldadura y vehículos. Como novedad, este año se llevará a cabo una exposición de maquinaria antigua, con diez piezas principales de tractores históricos, acompañadas de otras más menudas.

Por último, se pondrá en marcha el pabellón multiusos para albergar productos de moda, complementos, menaje, lencería del hogar, artículos de cuero, demostraciones de dispositivos de cocina y, también, droguería y perfumería.

Mantener la tradición

Durante todas las ediciones anteriores, así como en la presente, desde el Ayuntamiento se ha intentado mantener la esencia de una Feria que nació entre el siglo XVII y XVIII, cuando se juntaron de forma espontánea los vecinos para, entre laboreo, intercambiar los productos recogidos a lo largo de la campaña, como pudieran ser trigo, cebada, animales, crías, aperos, utensilios, albarcas, serones, entre otros.

“Esta feria nace a partir del antiguo trueque y evolucionó a lo largo de los años a través de la modernización del campo, con las actividades principales de agricultura y ganadería, hasta llegar a tener elementos más tecnológicos en las nuevas épocas”, aclara la alcaldesa de la localidad.

Tras años de inactividad, la primera edición de la Feria del Ángel surgió en el año 1986 de la mano de la Asociación CEAR El Verdinal que, recuerda, organizó una exposición de aperos de labranza y ganado con cedazos, medidas de volumen, la fanega, las horcas, azadillas, guadañas y hoces de segar, yugos de bueyes y caballerías, deleitada al mismo tiempo con productos dulces típicos de la época y de la zona.

A partir de este momento, el Ayuntamiento organizó, a través de personas que tenían caballos en el municipio, un encuentro “un poco más institucional” y la exposición paso del antiguo cuartel de la Guardia Civil a la plaza de Sepúlveda. “Estaban los talleres de material agrícola y vieron una buena oportunidad para exponer sus productos en esta localización”, recalca Sanz.

En este sentido, expone que, cada año, la cita ha evolucionado con la comunicación con las casas de maquinaria de la zona, además del contacto con las casas de instalaciones ganaderas. “Se ha convertido en lo que es actualmente hoy”, con el objetivo de dar visibilidad a las labores antiguas con las actualizaciones correspondientes “avances tecnológicos, avances mecánicos y domótica” que se utilizan tanto en las explotaciones ganaderas como en las agrícolas a través de instrumentos de geolocalización.

Esta labor, afirma la alcaldesa, ha permitido desarrollar un volumen de negocio de otras actividades relacionados con la feria, como son la artesanía en el cuero, la bisutería, la indumentaria tradicional, complementos y menaje. “La base sigue siendo la misma, pero se extrapola la tecnología y los utensilios de hace cuatro siglos al siglo XXI”, aclara.

Programación

La inauguración de la cuadragésimo primera edición de la Feria del Ángel tendrá lugar el viernes 6 de marzo a partir de las 18.00 horas, que continuará con un recorrido por todos los recintos feriales, para después terminar con un ágape de bienvenida a todos los expositores y autoridades.

Durante las jornadas del 7 y 8 de marzo los pabellones estarán abiertos, de forma ininterrumpida, desde las 11.00 hasta las 21.00 horas. Por la mañana tendrán lugar algunas actividades organizadas en torno a la cuadragésima edición de la Feria del Caballo, que se celebra de forma paralela, con la disposición de 18 cuadras para los animales.

Así, el sábado comenzará a las 11.00 horas con la exhibición de trenzado y peinado ecuestre por Trenzados FV. A la misma hora se llevará a cabo otra exhibición de compra y venta de caballos, para continuar con un vermú de socios y amigos. Ya por la tarde, a las 17.00 horas, tendrá lugar una exhibición ecuestre ‘Caballos del Revuelo’ de Burgos para finalizar el día con la actuación flamenca del grupo ‘Sabor a Miel’.

El domingo continuará la programación a las 11.00 horas con una nueva exhibición de compra y venta de caballos, seguida de un vermú flamenco, a cargo de la Asociación Taurina Ecuestre Villa de Fuentepelayo, amenizado con la actuación del grupo ‘Los Moraitos’. A las 17.00 horas tendrá lugar el segundo pase de la exhibición ecuestre ‘Caballos del Revuelo’ y las actividades concluirán con una actuación flamenca de la mano del grupo ‘A contratiempo’.

“La Feria del Caballo ha acogido a lo largo de los años diferentes espectáculos ecuestres con una afición considerable en la localidad y alrededores”, explica Sanz, mientras subraya que la Asociación, junto con el Ayuntamiento, ha organizado esta nueva edición en la que confía en recibir a cerca de 10.000 visitantes en el fin de semana. “Esperamos que la meteorología acompañe para poder tener una gran afluencia de público”, concluye la alcaldesa de Fuentepelayo.