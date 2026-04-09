Agricultura convoca las ayudas a la cosecha en verde de viñedos en la Comunidad para este 2026

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La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural convocó hoy las ayudas a la cosecha en verde de viñedos en la Comunidad, para la vendimia de este año, con un presupuesto inicial de 500.000 euros. El objeto sería evitar la crisis de mercado y recobrar el equilibrio de la oferta y la demanda en el mercado vitivinícola.

Los beneficiarios de estas subvenciones serán las pymes y las personas físicas que desarrollen actividades vitivinícolas y cuyos viñedos se destinen a producir uva para la vinificación; cumplan con la normativa vigente de plantaciones de viñedo en todas las superficies específicas de explotación y estén inscritos en la sección vitícola del Registro de Explotaciones Agracias de Castilla y León.

Por otro lado, las parcelas deberán cumplir una serie de requisitos, como son haber sido plantadas con anterioridad al 1 de agosto de 2022 y que cuenten con una superficie igual o superior a las 0,15 hectáreas y un máximo de diez. No podrán optar a estas ayudas aquellas personas cuyas solicitudes fueron aprobadas en anteriores convocatorias; hayan renunciado a la ayuda una vez concedida; no solicitaron el pago de la operación aprobada dentro del plazo y aquellos que cuenten con una sanción en tramitación. El plazo de solicitud de las candidatura se extenderá hasta las 15 horas del 29 de abril.