El Correo de Burgos

Agricultura convoca las ayudas a la cosecha en verde de viñedos en la Comunidad para este 2026

El plazo para solicitarlas se extiende hasta el miércoles, 29 de abril

Vendimia en El Bierzo.

Vendimia en El Bierzo.César Sánchez

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Ical

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La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural convocó hoy las ayudas a la cosecha en verde de viñedos en la Comunidad, para la vendimia de este año, con un presupuesto inicial de 500.000 euros. El objeto sería evitar la crisis de mercado y recobrar el equilibrio de la oferta y la demanda en el mercado vitivinícola.

Los beneficiarios de estas subvenciones serán las pymes y las personas físicas que desarrollen actividades vitivinícolas y cuyos viñedos se destinen a producir uva para la vinificación; cumplan con la normativa vigente de plantaciones de viñedo en todas las superficies específicas de explotación y estén inscritos en la sección vitícola del Registro de Explotaciones Agracias de Castilla y León.

Por otro lado, las parcelas deberán cumplir una serie de requisitos, como son haber sido plantadas con anterioridad al 1 de agosto de 2022 y que cuenten con una superficie igual o superior a las 0,15 hectáreas y un máximo de diez. No podrán optar a estas ayudas aquellas personas cuyas solicitudes fueron aprobadas en anteriores convocatorias; hayan renunciado a la ayuda una vez concedida; no solicitaron el pago de la operación aprobada dentro del plazo y aquellos que cuenten con una sanción en tramitación. El plazo de solicitud de las candidatura se extenderá hasta las 15 horas del 29 de abril.

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