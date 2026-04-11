La industria clama por la soberanía alimentaria: “Si siguen apretando con limitaciones, podría llegar a estar en riesgo”

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La industria agroalimentaria de Castilla y León reclama la importancia de mantener la soberanía alimentaria, ya que alerta que “podría llegar a estar en verdadero riesgo” si las instituciones autonómicas, nacionales y principalmente europeas “siguen apretando con exceso de burocracia, normativas y limitaciones”.

Así lo afirma el presidente de Vitartis, Santiago Miguel Casado, ante la próxima celebración del IV Congreso de la Industria Alimentaria de Castilla y León en la ciudad de Segovia, que tendrá como ‘leit motiv’ las distintas aristas de la soberanía alimentaria, uno de los ejes fundamentales de actuación de la asociación y que servirá para llamar la atención sobre las oportunidades y los riesgos del sector ante una nueva normalidad caracterizada por incertidumbre y las políticas europeas de apertura.

En este sentido, Miguel Casado mostró su confianza en la eficiencia y la solidez de la industria agroalimentaria para encarar los retos de esta expansión de los mercados, pero alertó sobre la necesidad de que se produzca con marcos comunes: “No nos preocupa la competitividad, ni la competencia, pero sí jugar con las mismas reglas comunes. Debemos tener las mismas herramientas porque la competencia desleal es lo que no nos podemos permitir”, sostuvo. ”No nos pueden hacer competir con otras formas de producir que no son tan exigentes como las europeas y que no pueden garantizar el nivel de calidad y seguridad que tenemos aquí. Es ahí donde podemos tener problemas y donde podríamos ver cómo desaparece nuestra capacidad productiva", destacó.

Así, aludió a la importancia de que los países trabajen para mantener su soberanía alimentaria y puso como ejemplo de alerta lo ocurrido en otros sectores como la automoción, que trasladó algunos de sus centros a otras latitudes y luego ha tenido problemas para la libre circulación de componentes y tecnología. “Imaginemos que para comprar unos filetes tuviéramos que depender de que el transporte llegue o no; no deberíamos ni planteárnoslo siquiera”, continuó.

Por esa razón, el lema elegido para el IV Congreso de la Industria Alimentaria de Castilla y León es el de ‘Soberanía alimentaria’, bajo la premisa de que “no podemos perderla”, como afirmó Santiago Miguel Casado durante su participación en ‘Los Desayunos de ICAL’, máxime teniendo en cuenta que Castilla y León es “potencia en la producción de alimentos" y, por ello, la globalización “puede ser una oportunidad” para crecer pero siempre que la apertura de los mercados sea “bidireccional y en igualdad de condiciones”.

De lo contrario, según el presidente de Vitartis, aparece “la amenaza para sectores que no pueden competir en precio, pero sí en calidad”, dado que “fuera hay gente dispuesta a pagar por ella” y es donde Castilla y León tiene “una oportunidad para poder crecer”, gracias a esa “buena imagen” que hace que “muchos productos del sector agroalimentario sean muy valorados en el mundo”.

También por los estándares europeos de calidad y seguridad que, sin embargo, “no son tan exigentes” en los países con los que la UE ha firmado sus acuerdos, y que pueden generar “problemas” con los productos que lleguen del exterior porque “si no se controla esa situación, podríamos ver cómo desaparece nuestra capacidad productiva y perder nuestra soberanía alimentaria”.

No obstante, y desde el “optimismo por naturaleza” que destila el sector, y que destaca uno de los vicepresidentes de Vitartis, Javier Oblanca, también se tiene total confianza en la respuesta que dará la industria agroalimentaria a esta nueva competencia, que “no preocupa si verdaderamente se hace con las mismas herramientas”. En este sentido, durante el congreso se brinda también una oportunidad de debate de toda la cadena alimentaria porque el sector industrial “necesita materia prima” y, por lo tanto, “debe cuidar al sector primario”, según Santiago Miguel Casado. “Hay que tenerlo en cuenta y que gane presencia y competitividad porque su competitividad es la nuestra”, remarcó.

Valentía política

El Congreso se celebra en un contexto de un gobierno en funciones en Castilla y León y a la expectativa de las líneas maestras de la próxima legislatura, por lo que tanto Santiago Miguel Casado como Javier Oblanca recordaron a la Junta su capacidad para “facilitar el trámite, la burocracia y los tiempos” de la tramitación de los proyectos empresariales, una cuestión que viene recogida en las más de cien propuestas de mejora para el desarrollo del medio rural que Vitartis, junto a Empresa Familiar de Castilla y León, ha trasladado al Gobierno autonómico.

Entre ellas también se incluye la reducción de los plazos, ahora “inasumibles”, para la petición y concesión de licencias; las ventajas fiscales para los emprendedores que decidan quedarse o establecerse en el medio rural, y “que se permitan las declaraciones responsables de los titulares”, como forma de evitar que “para ejercer una actividad, te tires hasta seis años”.

Por ello, Javier Oblanca reclama “valentía” a los políticos para desarrollar medidas que faciliten el trabajo al sector agroindustrial, “primeros interesados y orgullosos de cumplir una normativa tan exigente” pero que convierte a la industria agroalimentaria en “puntera en Europa y en el mundo”.

Dimensión, talento, costes energéticos

El IV Congreso de la Industria Alimentaria, que se celebra los días 7 y 8 de mayo en el espacio de eventos Zibá de Segovia, abordará distintas perspectivas que intervienen para garantizar la soberanía alimentaria, desde la estructura empresarial a las nuevas tecnologías. Así, Santiago de Miguel destacó el reto del dimensionamiento de las industrias que puede llevar consigo la pérdida de explotaciones y pymes pero, en el otro lado de la moneda, a que las que quedan sean “mucho más eficientes y profesionalizadas”, aunque sin perder, como explica Javier Oblanca, la existencia de las microempresas como factor de “dinamismo”.

También influyen factores de sostenibilidad y el incremento del gasto energético, donde se abordará la necesidad de aumentar la capacidad de la red de suministro de energía en los polígonos y en el conjunto del medio rural castellano y leonés para facilitar el proceso de crecimiento de las empresas asentadas en la Comunidad, así como en las posibles estrategias para reducir el “enorme impacto sobre la cuenta de resultados” del coste energético.

Recurrentes y decisivas para garantizar la soberanía, según los organizadores, son las estrategias de retención y, principalmente, captación de talento para acabar con el problema de la mano de obra, que irán unidas a la necesidad de “comunicar mejor las oportunidades que da” un sector que, pese a la “losa del absentismo”, cuenta con unos salarios que están “por encima de la media” y se abonan en el mundo rural, lo que “fija población” en territorios vaciados.

Finalmente, el impacto de la inteligencia artificial será otra de las vertientes del congreso, una tecnología que “aprende rápido, avanza y se está democratizando”, lo que genera “una oportunidad” en el sector para automatizar procesos pero sin llegar a sustituir la mano del hombre salvo en los trabajos “más gravosos” para este.