Un jurado internacional evalúa 1.300 quesos de 18 países en los Premios Cincho 2026

La consejera en funciones de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, asiste a la sesión de cata de los Cincho International ‘Cheese Awards 2026’.Eduardo Margareto

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Un jurado integrado por 69 expertos internaciones evalúa en Tordesillas (Valladolid), las 1.300 muestras de queso procedentes de España y otros 17 países que compiten en los Premios Cincho 2026, un concurso promovido por la Junta de Castilla y León que “se consolida como una de las principales referencias del sector quesero”.

La consejera en funciones de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, visitó hoy la cata, donde destacó la dimensión alcanzada por unos galardones que esta edición reúnen muestras procedentes de países como Argentina, Portugal, Reino Unido, Italia y Polonia, este último el que aporta el mayor número de quesos al concurso con 88 piezas diferentes, como recoge Ical.

Del total de muestras presentadas, cerca de 350 correspondieron a Castilla y León, una participación que, según la consejera, refleja el peso del sector lácteo y quesero de la Comunidad. “Estamos convencido de que habrá grandes premios para la Comunidad porque contamos con un sector muy fuerte y muy sólido”, afirmó.

González Corral recordó que Castilla y León fue líder nacional en producción de leche de oveja, segunda en leche de vaca y una de las principales en leche de cabra, además de contar con una “potente” industria transformadora y una “amplia” red de queserías artesanales.

Los Premios Cincho distinguen a los mejores quesos en 43 categorías mediante la concesión de Cinchos de Plata y Cinchos de Oro. Posteriormente, los productos con mayor puntuación accedieran a semifinales y las finales de las que salen los Grandes Cinchos de Oro, los máximos reconocimientos del certamen.

La consejera anunció además los Premios Cincho de Honor de esta edición. En la categoría de mención especial el galardón es para Rubén Valbuena, de Granja Cantagrullas; el reconocimiento a la trayectoria profesional va para Alonso Santos, de la quesería La Faya; y el premio a la proyección internacional es para la Escuela Internacional de Industrias Lácteas (EILZA). A estos galardones se suman otros reconocimientos específicos como el mejor queso ecológico, el mejor queso artesano y el mejor queso de oveja de España.

Durante su intervención, la consejera puso también en valor el trabajo de los ganaderos que suministran la materia prima para la elaboración de los quesos. En este sentido, señaló que los premios a la mejor leche van este año para las explotaciones de Ávila, en la categoría de vaca; Zamora, en la de oveja; y Burgos, en la de cabra.

Por su parte, el director técnico del concurso, David Delgado, explicó que el proceso de evaluación se desarrolla mediante catas completamente ciegas y objetivas, Durante las jornadas previas se analizaron las 43 categorías del certamen en 22 mesas integradas por tres catadores cada una.

Los jueces valoran aspectos relacionados con la apariencia externa e interna del queso, su textura y consistencia, así como los aromas, sabores y lores, apartado que tiene un mayor peso en la puntuación final. Las calificaciones se otorgan en una escala de 0 a 100.

El jurado presenta un perfil multidisciplinar integrado por especialistas en análisis sensorial, responsables de tiendas especializadas, investigadores de centros tecnológicos y productores queseros. Además, alrededor del diez por ciento de los catadores preceden de otros países, reforzando el carácter internacional del concurso.

Los ganadores de los Premios Cincho 2026 se conocerán tras la celebración de las semifinales y final previstas para mañana, en las que participarán los quesos mejor valorados en las fases previas.