Agroseguro recibe 18.500 hectáreas siniestradas en mayo en Castilla y León

Por comunidades autónomas, la superficie siniestrada en mayo a causa de las tormentas superó las 57.000 hectáreas en Castilla-La Mancha y más de 50.000 en Aragón, "con daños especialmente severos en las provincias de Albacete, Toledo, Zaragoza y Huesca".

A continuación, se sitúa la incidencia sobre Castilla y León, con 18.500 hectáreas, seguida de Región de Murcia, con casi 13.000 hectáreas; Comunidad Valenciana, con 11.300 hectáreas; Cataluña, con 9.300 hectáreas, y Navarra con casi 8.000 hectáreas.

En cuanto a los cultivos afectados destacan las producciones frutales, con más de 100 millones de euros en daños en la actual campaña; el grupo de herbáceos extensivos (cereal de invierno y leguminosas), uva de vino, cítricos y hortalizas (principalmente, ajo, cebolla, guisante, brócoli, patata y tomate).

En total, la superficie siniestrada en el conjunto de 2025 superaba las 375.000 hectáreas a 31 de mayo, con más de 46.000 siniestros agrícolas y otros 44.000 ganaderos gestionados por Agroseguro desde el comienzo del año. A esto ha añadido que en la primera quincena de mayo se registraron tormentas diarias de granizo "inusualmente severas" (destacan los días 2, 8, 10, 14 y 19), que afectaron con especial intensidad a las producciones expuestas de forma temprana en amplias zonas de la Península.

Agroseguro ha informado al respecto de que la estimación de indemnizaciones ha crecido 130 millones de euros durante el mes de mayo y se eleva hasta los 310 millones en el conjunto de 2025, un 17 por ciento más que el pasado año a esta fecha.

"Esta cifra provisional refleja la siniestralidad de los cinco primeros meses del año, a falta de cerrar la campaña de numerosas e importantes producciones agrícolas", han precisado las mismas fuentes que han recordado que la actividad tormentosa no ha cesado, con otras 116.000 hectáreas recibidas entre el 1 y el 10 de junio.

Agroseguro ha recordado por último que la cobertura frente al riesgo de pedrisco se encuentra incluida en todas las líneas de seguros agrícolas. Se trata de un fenómeno meteorológico cada vez más dañino. En total, desde 2018 el granizo ha supuesto 1.484 millones de euros en indemnizaciones en el conjunto del seguro agrario.