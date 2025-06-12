El mercado de vehículos de ocasión en Castilla y León cae el 3,4% hasta mayo, con 40.750 unidades vendidas

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

Las ventas de turismos y todoterrenos de segunda mano en Castilla y León acumulan una caída del 3,4 por ciento hasta mayo, con un total de 40.750 unidades vendidas tras un descenso en este mes de un 13,4 por ciento, con 7.769 operaciones, han informado a Europa Press las patronales del sector GANVAM y Faconauto.

Frente a esta bajada en la Comunidad, se registra un aumento de las ventas en el conjunto del país, donde se incrementan un 2,1 por ciento hasta mayo, mes en el que en el ámbito nacional las operaciones descienden un 5,8 por ciento.

En cuanto a las provincias de Castilla y León, en Ávila se registró una caída del 19 por ciento de las ventas en mayo y un 7,8 en lo que va de año; en Burgos bajaron un 9,9 por ciento y un 0,6 por ciento, respectivamente; en León el descenso en mayo fue del 17,2 por ciento y el acumulado del 3,8; en el caso de Palencia un -8,1 y un -6,2 por ciento, respectivamente; y en Salamanca bajaron un 12,8 por ciento en el quinto mes del año y el descenso acumulado es de un 0,5 por ciento.

Por su parte, en Segovia se registró una bajada en mayo de un 22,3 por ciento y se acumula un descenso del 7 por ciento; en Soria los descensos son del 29,7 por ciento y el 11,4, respectivamente; en Valladolid bajan las ventas un 13,1 por ciento en el mes de mayo y a lo largo del año un 4,2 por ciento; y en Zamora un 3,1 y un 0,5 por ciento, respectivamente.

PREVISIÓN NACIONAL

Las previsiones apuntan a que el mercado nacional cerrará 2025 más de un 4 por ciento por encima de los niveles prepandemia y se situará en el entorno de los 2,2 millones de unidades.

Por canales, las operaciones procedentes de importación son las que mayor subida acumulan, con un ascenso del 11,6 por ciento hasta mayo, alcanzando las 54.406 unidades. Le siguen las ventas de usados procedentes de flotas de empresas que, con un incremento del 3,3 por ciento, se situaron en 126.295 operaciones hasta mayo.

Por antigüedad, se observa un mercado en el que los modelos de hasta tres años crecen un 2,2 por ciento hasta mayo, con un total de 127.210 unidades, mientras que los modelos de más de 15 años -que concentran el 41,6 por ciento del mercado- acumulan un aumento del 3,5 por ciento, con un total de 364.969 unidades vendidas.

Fruto de que las operaciones con modelos usados procedentes de flotas de renting se mantienen estables hasta mayo, los modelos de entre tres y cinco años recortan sus ventas un 0,7 por ciento en lo que va de año, con un total de 94.566 unidades. En este escenario, los modelos de hasta cinco años suponen una de cada cuatro ventas realizadas.

Respecto a las fuentes de energía, las operaciones con vehículos usados diésel -que representan el 50,9 por ciento de las operaciones- acumulan una caída del 3,3 por ciento hasta mayo. Los de gasolina, por el contrario, crecen un 1,4 por ciento en lo que va de año con un total de 321.471 unidades vendidas.

Con respecto a las propulsiones alternativas, las operaciones con turismos eléctricos puros de segunda mano continúan con su buena dinámica, subiendo un 52 por ciento hasta mayo, con un total de 10.548 unidades. En su caso, las ventas de híbridos enchufables de ocasión acumulan un aumento de más del 45 por ciento y representan casi el 2 por ciento del mercado.