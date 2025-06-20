Renault estrena su nuevo motor híbrido 'E-Tech 200' en el nuevo Espace y actualiza su gama 'E-Tech 160'

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

Renault ha estrenado su versión optimizada de motorización híbrida 'E-Tech 200' en su nuevo Espace y ha actualizado su gama 'E-Tech 160' para sus modelos Symbioz y Captur "para ofrecer unas mayores prestaciones y una mejor eficiencia en el consumo".

El motor full hybrid E-Tech de 200 CV está presente ahora en Espace --ya lo estaba en Austral y Rafale-- está compuesto por motor de gasolina de tres cilindros (1,2 litros) que rinde a 130 CV (96 kW) de potencia y 205 Nm de par y por dos motores eléctricos: primero, una unidad eléctrica principal con 50 kW (70 CV) y 205 Nm de par alimentada por una batería de iones de litio de 2 kWh; y en segundo lugar, un motor de arranque de alto voltaje (HSG) con 25 kW y 50 Nm de par.

En cuanto al consumo, Espace se beneficiará de su nuevo motor con una demanda promedio de 4,8 l/100 km y 108 g/km de CO2 para una autonomía de hasta 1.100 km para un modelo de gran tamaño (4,72 m de largo, 1,84 m de ancho y 1,64 m de alto) y con hasta 943 litros en la versión de cinco plazas, pero con posibilidad de tener hasta siete ocupantes.

NUEVO MOTOR FULL HYBRID E-TECH PARA SYMBIOZ Y CAPTUR

La firma francesa ha renovado también la motorización full hybrid E-Tech de 160 CV de potencia para sus modelos híbrios Sybioz y Captur para ofrecer mayor eficiencia y mayor potencia en la conducción.

Las actualizaciones pasan por la apuesta de un nuevo motor térmico de 1,8 litros junto a dos motores eléctricos alimentados por una nueva batería de 1,4 kWh y una nueva caja de cambios multimodo inteligente.

El motor térmico de cuatro cilindros ha pasado de 1,6 a 1,8 litros para aumentar su dinamismo bajo el volante. Así, ahora produce 80 kW (109 CV) en lugar de los 69 kW (94 CV) con los que rendía anteriormente, mientras que el par motor ha aumentado un 25% hasta 172 Nm.

"Este valor se alcanza a revoluciones más bajas (en torno a 2.000 rpm), lo que ofrece una mayor capacidad de respuesta y un rendimiento superior, especialmente durante la aceleración en vías rápidas", ha explicado la firma.

Asimismo, Sybioz y Captur disponen de cambios también en su sección eléctrica. El motor full hybrid E-Tech de 160 CV equipa dos motores eléctricos: un motor eléctrico de 36 kW (50 CV) con un par de 205 Nm, capaz de impulsar las ruedas y cargar la batería durante el frenado y la desaceleración, y un motor de arranque de 15 kW (20 CV) para los cambios de marcha. Todo ello, por medio de una batería de más potencia, 1,4 kWh.

Ambos coches puede arrancarse de forma 100% eléctrica y circular hasta un 80% en ciudad y en trayectos periurbanos (a velocidades de hasta 105 km/h) bajo una conducción sostenible. Esto supone "un ahorro de combustible de hasta el 40% en comparación con un motor de combustión convencional", expone Renault.

Las nuevas mejoras tienen su resultado en el consumo y en la aceleración del Symbioz con un cambio 0 a 100 km/h en 9,1 segundos (antes 10,6 s) de hasta 4,4 l/100 km (antes 4,9 l/100 km) en ciclo WLTP.

Mientras, el Captur consigue un consumo de 4,4 l/100 km frente a los 4,7 litros de la motorización anterior, al igual que Symbioz. Mientras que el 0 a 100 km/h se alcanza ahora en 8,9 segundos, frente a los 10,6 segundos anteriores.

Sin embargo, bajo la misma tecnología 'E-Tech 160', tanto Symbioz como Captur son capaces de ofrecer hasta 1.000 kilómetros de autonomía combinada.

Los tres modelos, Espace, Symbioz y Captur son producidos en España, concretamente en la factorías del grupo francés en Palencia (Espace) y Valladolid (Captur y Symbioz).

Renault ha anunciado que superará en las próximas semanas la simbólica cifra del millón de modelos full hybrid E-Tech vendidos desde su comercialización en 2020. La marca gala ocupa actualmente la segunda posición del ranking de ventas de híbridos (HEV) en Europa y en España.