La compraventa de viviendas crece en Castilla y León un 16,5%, frente al promedio nacional del 5,9%, según los notarios

La compraventa de viviendas creció en Castilla y León un 16,5 por ciento en el mes de junio con respecto al año anterior, según el Colegio Notarial de Castilla y León, que ha incidido que este dato está "muy por encima" del 5,9 por ciento registrado en el conjunto de España y es el segundo mayor de todas las comunidades autónomas.

Además, Castilla y León fue también la segunda autonomía en la que más subieron los precios con respecto al mismo mes del año pasado -un 21,2 por ciento frente a una media nacional del 8-, y la tercera donde más creció la concesión de préstamos hipotecarios para adquirir vivienda, con un 22,8 por ciento interanual frente a un 16,6 en el conjunto del país.

Según los datos del Consejo Notarial recogido por Europa Press, en junio se efectuaron en la comunidad autónoma 3.675 compraventas de vivienda, un 16,5 por ciento más que en el mismo mes del año anterior, y el precio medio se situó en los 1.037 euros por metro cuadrado.

Por tipo de inmueble, se produjeron 2.621 compraventas de pisos, un 20,7 por ciento más que en junio de 2024, y 1.054 de viviendas unifamiliares, un 7,3 por ciento más. El precio medio de los pisos aumentó un 20,1 por ciento, hasta alcanzar los 1.276 euros por metro, y el de las unifamiliares se situó en los 668, un 11,7 por ciento más que un año antes.

La compraventa de vivienda creció en 14 comunidades autónomas y se redujo en tres. Destacan, por encima de la media nacional, los incrementos de Murcia (18,9 por ciento) y Castilla y León (16,5) y las bajadas de Cantabria (-13,9 por ciento), Canarias (-8,1) y Madrid (-3,6). En cuanto a los precios, aumentaron en todas las autonomías, especialmente en La Rioja (23,4 por ciento) y Castilla y León (21,2).

PRÉSTAMOS

Además, en junio pasado se concedieron en Castilla y León 1.658 préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda, un 22,8 por ciento más que en junio de 2024, lo que supuso el tercer mayor incremento de España, sólo superado por los de Extremadura (35,4 por ciento) y la Comunidad Valenciana (23).

La cuantía media de estos préstamos subió en la comunidad autónoma un 0,4 por ciento interanual, hasta alcanzar los 116.881 euros. Un 45,1 por ciento de las compras de viviendas se financió mediante un préstamo hipotecario frente a un 52,7 por ciento de media en el conjunto de España.

La cuantía del préstamo supuso en Castilla y León una media del 76,6 por ciento del precio, por encima de la media española, que se sitúa en el 72,6. El número de hipotecas creció en todas autonomías y la cuantía media lo hizo en 14.

INCREMENTO DE SOCIEDADES

Los datos del Centro de Información Estadística del Notariado también revelan que en junio de 2025 se constituyeron en la comunidad autónoma 288 sociedades, un aumento del 9,1 por ciento interanual, ligeramente superior al 8,5 por ciento nacional.

La creación de nuevas sociedades aumentó en once de las 17 autonomías y destacan las alzas en Extremadura (36,7 por ciento), Región de Murcia (31,7), Galicia (20,1), Madrid (11,5 por ciento), Andalucía (9,7) y Castilla y León.