Iberdrola pone en marcha su nueva planta fotovoltaica en Ciudad Rodrigo

Iberdrola puso en marcha su nueva planta fotovoltaica en Ciudad Rodrigo (Salamanca), la segunda que la compañía eléctrica abre en la provincia y una de las mayores de Castilla y León, con 316 megavatios de capacidad y que abastecerá de energía limpia a más de 155.000 familias, lo que equivale a una población mayor que Valladolid y una reducción de 75.000 toneladas de C02 al año, según un comunicado de la compañía recogido por Ical.

La planta, que cuanta con la alianza de Norges Bank, se ubica en una superficie de 439 hectáreas entre los parajes de Valdecarros y la sierra de Torralba y cuenta con más de 460.000 módulos fotovoltaicos, lo que ha supuesto una inversión de 200 millones de euros y la creación de 800 puestos de trabajo durante los periodos punta de la construcción, con la participación de numerosos proveedores locales como Tecinsa, empresa de ingeniería local que se ha encargado de construir la subestación transformadora; Pérez Coco, que ha suministrado las grúas; Solar B-Max ha proporcionado el montaje mecánico y las empresas Montero, Sierra de Francia y Sánchez Cepa, el hormigón y los áridos. Por su parte, La Ilustración y La Serrana han facilitado zahorra y arena; Maderas Caeval ha realizado actividades de remoción de vegetación en el sitio; y Cubas Goyo trabajos de riego.

De esta forma Iberdrola “no solo invierte en medio ambiente y futuro, sino que es ejemplo de convivencia, promoviendo acciones de conservación de la biodiversidad biológica de los ecosistemas cuidando la flora y fauna y llevando a cabo acciones de apoyo al patrimonio cultural y al desarrollo de la España rural”. En este sentido, se restaurarán Hábitats de Interés Comunitario (HIC) y se va a construir una nueva charca para complementar la red hidrológica, además de mantener un seguimiento y mantenimiento de las charcas del entorno y de instalar una pantalla vegetal a lo largo del perímetro de la planta fotovoltaica

En cuanto a la fauna, se van a construir hoteles de insectos para incentivar la presencia de polinizadores y otros grupos de invertebrados en la zona, y cajas nido para cernícalos primilla y majanos para dar refugio a conejos de monte.

Por otro lado, la compañía eléctrica y el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ejecutarán el acondicionamiento de los espacios de acceso principal a la Catedral y la empresa patrocina el Sistema Solar ‘Astróbriga’, una reproducción del sistema solar.

Presencia en Castilla y León

Con un total de 6.297 megavatios, Castilla y León es la Comunidad Autónoma que más capacidad instalada de energía renovable tiene de Iberdrola en España. En energía solar, la compañía cuenta con seis instalaciones fotovoltaicas con una capacidad total de 890 megavatios en las provincias de Palencia, Burgos y Salamanca, suficiente para abastecer con energía limpia a miles de hogares.

Además de instalaciones hidroeléctricas y eólicas, Iberdrola también cuenta en Castilla y León con la primera planta híbrida y eólica solar del país, la de Ballestas y Casetona, lo que ha colocado a la autonomía a la “vanguardia de los proyectos vinculados a la energía verde”.