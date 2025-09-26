La economía social aporta 1.067 millones de euros anuales a la economía de CyL y supone el 1,5% del PIB

García inaugura la Jornada sobre la Situación de la Economía Social en Castilla y León, organizada por la Cátedra de Cooperativismo y Economía Social de la UVA.JCYL

En concreto, las familias se benefician de 683 millones de euros, fundamentalmente en concepto de rentas salariales netas, y las administraciones públicas de 297 millones de euros procedentes de ingresos fiscales y cotizaciones sociales. A estas cifras se suman otros 47 millones en beneficios indirectos, como el ahorro en prestaciones de desempleo y menores costes de reemplazo de trabajadores, y otros 39 millones de los que se benefician las propias empresas en concepto de bonificaciones de cuotas.

Así consta en el informe sobre la monetización del impacto socioeconómico de los principios y valores de la economía social en Castilla y León elaborado por la consultora Abay Analistas Económicos cuyas conclusiones ha presentado este viernes la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García.

Según ha informado la Consejería, el informe también pone de manifiesto que la Economía Social se reafirma como una "herramienta crucial" para la cohesión social y la vertebración territorial, y concluye que, si las entidades de la economía social abandonasen sus principios para comportarse con los principios exclusivos de la economía mercantil tradicional se producirían "grandes impactos negativos" en la cohesión social y territorial.

En este supuesto, de pérdida de principios, más de 11.000 personas pertenecientes a colectivos con dificultad de acceso al empleo perderían su puesto de trabajo con un impacto económico superior a los 309 millones; unas 6.500 personas dejarían de tener una relación laboral estable y una mayor dependencia de las prestaciones y subsidios por desempleos, con un impacto económico de 209 millones de euros.

Además y según los datos aportados por la Consejería, se agrandaría la brecha salarial de género, "de modo que más de 19.000 trabajadoras verían incrementada esta brecha salarial, y, más de 43.000 trabajadores percibirían un menor salario". La monetización de este impacto sobre la igualdad se estima en 90 millones de euros.

El informe concluye también que se produciría una "importante reducción" de la oferta de servicios, con la pérdida de cerca de 10.000 trabajadores en servicios relacionados con los cuidados y 3.300 en servicios educativos, con un impacto estimado de 411 millones de euros. "La repercusión sería especialmente severa en el medio rural y poblaciones intermedias, estimándose que unas 2.600 personas tendrían que desplazarse a zonas urbanas para cubrir sus necesidades de servicios básicos", añade.

La consejera ha defendido que estos datos reflejan el protagonismo de la Economía Social en Castilla y León y el "éxito" de las políticas públicas para impulsar y fortalecer este modelo económico y empresarial, "que desempeña un papel esencial tanto desde el punto social como económico, contribuyendo a la cohesión y a la vertebración territorial" --la Junta ha destinado 83 millones en los dos primeros años de vigencia del Plan de Fomento de la Economía Social, un 49 por ciento más--.

Leticia García ha inaugurado este viernes la Jornada sobre la Situación de la Economía Social en Castilla y León, organizada por la Cátedra de Cooperativismo y Economía Social de la Universidad de Valladolid, marco en el que ha presentado el avance de las conclusiones del estudio sobre la monetización del impacto socioeconómico de los principios y valores de la economía social en Castilla y León.

La Consejería ha explicado que este estudio ha sido impulsado y financiado por la Junta a través de la Cátedra para suplir la carencia de datos estadísticos y cuantitativos sobre el impacto socioeconómico de los principios y valores de la economía social en Castilla y León.