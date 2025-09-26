El PERTE de baterías contempla 1,6 millones para Gestamp Palencia

Publicado por Europa Press Murcia Creado: Actualizado:

El ministro de Industria y Turismo ha puesto en valor la colaboración y el trabajo de la empresa familiar en España

MURCIA/VALLADOLID, 26 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Industria y Turismo ha adjudicado de manera provisional 27,3 millones de euros en subvenciones de la cuarta convocatoria del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del Vehículo Eléctrico y Conectado en su sección de baterías.

Así lo ha anunciado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, durante su intervención en la quinta edición del Foro AVANZA-Empresa Familiar de la Región de Murcia, celebrado este viernes en el Auditorio y Palacio de Congresos Víctor Villegas.

En concreto, lo proyectos aprobados son Esonac Graphite Spain S.A., de Galicia (2.740.230 euros); Basquevolt, S.A., de País Vasco (6.148.113 euros); Gestamp Palencia, S.A., de Castilla y León (1.660.834 euros); Cummins New Power S.L.U, de Castilla-La Mancha (10.868.147 euros); Borgwarner Emissions Systems Spain, S.L., de Galicia (1.016.974 euros) y Micro Electrochemical Technologies S.L., de Castilla-La Mancha (4.890.072 euros).

El objetivo de este PERTE es incentivar la realización de planes de inversión dentro del campo de la producción de baterías y componentes de las mismas, destinadas al vehículo eléctrico y sus componentes, así como para la producción o recuperación de las materias primas destinadas a éstas.

La cuarta convocatoria del PERTE VEC, dotada con 1.250 millones de euros, está íntegramente gestionada por SEPIDES. La entidad pública contribuirá a aumentar la cifra de inversión total alcanzada por las tres convocatorias anteriores del PERTE VEC baterías, que ha superado los 900 millones de euros.

FORO DE LA EMPRESA FAMILIAR EN MURCIA

El ministro de Industria y Turismo ha puesto en valor la colaboración y el trabajo de la empresa familiar en España.

"Las empresas familiares sois un activo estratégico para España y para Europa. Vuestra capacidad para combinar valores sólidos con una visión empresarial a largo plazo os permite contribuir de manera decisiva al bienestar económico y social de este país", ha señalado Hereu durante su intervención.

También ha destacado el papel que jugará la futura Ley de Industria y Autonomía Estratégica para reindustrializar el país.

En la jornada de este jueves, dentro de su viaje oficial a la Región de Murcia, el ministro visitará la planta de la cervecera Estrella de Levante, empresa vinculada al territorio murciano y con un fuerte compromiso con la innovación y la sostenibilidad.

Hereu ha reconocido el papel que desempeña el PERTE Agroalimentario, una herramienta clave para la modernización y digitalización del sector con el que se han adjudicado ayudas por más de 232 millones de euros a 372 proyectos primarios en toda España.

Estrella Levante ha participado ya en seis proyectos en el marco del PERTE Agro 1, recibiendo ayudas por más de un millón de euros.