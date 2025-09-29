TERA_RED destina 5,1M€ para investigar en Soria tecnologías para avanzar en la descarbonización energética

El Subdelegado del Gobierno en Soria visita el proyecto TERA_RED en el CEDER de Lubia (Soria).SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SORIA

El proyecto TERA_RED, liderado por la empresa Veolia y con un presupuesto de 5,1 millones de euros, investiga en el Centro de Desarrollo de Energías Renovables (Ceder) de Lubia (Soria) tecnologías para avanzar en la descarbonización energética.

En el proyecto participan Curvados Quintín, Geoter, Intarcon y Keyter, en colaboración con los centros tecnológicos Ciemat, Cartif y Tecnalia.

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha visitado este lunes las instalaciones del Ceder, donde se desarrolla el proyecto TERA_RED, junto al director del CEDER de Lubia, Luis Cano.

Durante la visita, Latorre ha conocido de primera mano el trabajo que se lleva a cabo para generar conocimiento científico-técnico en torno a las redes de climatización de muy baja temperatura, un campo de enorme proyección para la transición energética y la reducción de emisiones contaminantes.

El proyecto ha permitido integrar distintas tecnologías renovables (geotermia, biomasa de condensación, enfriadora y bomba de calor) en un laboratorio virtual para realizar simulaciones, así como en un laboratorio real situado en el propio Ceder-Ciemat, conectado a la red de calor del centro.

Esto ha hecho posible estudiar de manera integral la distribución, generación, almacenamiento, gestión e interacción con otras redes de mayor temperatura y anillos de refrigeración en un entorno experimental real.

En estos momentos, el proyecto se encuentra en la fase final de ensayos experimentales, mientras se avanza en el análisis de resultados y la elaboración de los informes finales.

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

TERA_RED tiene como objetivo impulsar el conocimiento para el diseño, gestión y explotación de tecnologías energéticas con el fin de mejorar el posicionamiento de la industria española en un escenario de bajas emisiones, han informado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Entre las líneas de investigación desarrolladas, se ha estudiado la composición de las partículas emitidas en la combustión de biomasa y se ha diseñado un dispositivo para reducir su concentración.

Además, el proyecto pretende dar un salto tecnológico en la aplicación de sistemas de redes 5G, lo que permitirá evolucionar hacia redes térmicas más eficientes, con menor consumo energético y mayor aprovechamiento de las energías renovables, especialmente a través de las redes de baja temperatura y del uso de nuevos materiales de almacenamiento.

El proyecto se financia a través de la convocatoria 2022 Misiones: Iniciativas Estratégicas Sectoriales de Innovación Empresarial del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos Next Generation EU.

El subdelegado del Gobierno ha subrayado la importancia de que un proyecto de este alcance se desarrolle en el Ceder-Ciemat ubicado en la provincia de Soria. "Es un orgullo comprobar cómo Soria vuelve a situarse en la vanguardia de la investigación energética con proyectos punteros que contribuyen a la descarbonización y a la transición hacia un modelo más sostenible, competitivo y respetuoso con el medio ambiente", ha señalado Latorre.

Asimismo, ha destacado la colaboración público-privada que hace posible esta investigación. "El esfuerzo conjunto de empresas, centros tecnológicos y la Administración permite convertir la innovación en una herramienta real de desarrollo y en una oportunidad de futuro para nuestros territorios", ha afirmado el subdelegado.