Suben un 0,8% los precios industriales en septiembre, décimo mayor aumento del país

Los precios industriales en Castilla y León aumentaron ocho décimas en septiembre en comparación con el mismo mes del año anterior, medio punto más que la media nacional, que subió un 0,3 por ciento, según los datos publicados este viernes por el INE recogidos por Europa Press.

Castilla y León ha registrado el décimo mayor aumento en la evolución de los precios industriales del país que subió en doce comunidades, cayó en cuatro y se mantuvo estable en una, la Comunidad de Madrid.

Las tasas más altas se dieron en La Rioja (3,1 por ciento), Canarias (2,8) y Principado de Asturias (2,1) mientras que Andalucía (-3,6), Castilla-La Mancha (-1,1) y Extremadura (-0,4) presentaron las tasas más negativas.

El mayor descenso de los precios industriales en comparación con los datos de septiembre de 2024 se dio en la partida de energía, con un -2,0 por ciento, seguida de los bienes intermedios (-1,4 por ciento) mientras que subieron en bienes de equipo (1,9 por ciento) y en bienes de consumo (3,7 por ciento).

Y en comparación con el mes anterior los precios industriales cayeron tres décimas en Castilla y León, una menos que en España, que perdió un 0,4 por ciento. El descenso de los precios industriales en comparación con el mes anterior se dio de nuevo la partida de energía, con un -3,5 por ciento, y subió en el resto: bienes intermedios y de equipo (0,2 por ciento en ambos casos) y bienes de consumo (0,3 por ciento).