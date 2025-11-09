CASTILLA Y LEÓN.-Una pareja joven que viva de alquiler en CyL necesita ahorrar cuatro años y medio para la entrada de una hipoteca

Estudio sobre el coste de la compra de una vivienda para una pareja joven en Castilla y León.ROAMS

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

Una pareja joven que vive de alquiler en Castilla y León necesita cuatro años y medio de ahorro para reunir la entrada que exige hoy en día una hipoteca al 80 por ciento.

En cambio, quienes residen con sus padres pueden lograrlo en menos de año y medio, según un análisis realizado por la plataforma Roams, del que se hace eco Europa Press.

Aunque el panorama en la comunidad es más favorable que la media nacional -que se sitúa en casi diez años-, el esfuerzo económico varía notablemente entre provincias.

En concreto, Segovia encabeza el ranking con prácticamente siete años, dos años y medio por encima de la media regional. Le siguen Ávila y Salamanca. En estas dos provincias, una pareja joven que viva en alquiler, necesita unos seis años de ahorro para reunir la entrada de una vivienda; mientras que en Palencia basta incluso con menos de la mitad: concretamente, 2,8 años.

"La elevada presión sobre los precios en Segovia y Ávila se entiende en gran parte por su cercanía a Madrid: ambas provincias actúan como entornos de expansión residencial para quienes trabajan o desean acceder a la capital, lo que incrementa la demanda local y reduce la oferta asequible. Ese desplazamiento funcional se traduce en años adicionales de ahorro para una pareja joven que vive de alquiler", señala el experto financiero de Roams, Pablo Vega.

En Soria, que sigue el camino de la capital palentina, se tarda tres años y medio, al tratarse de una zona no tensionada en cuanto al mercado de la vivienda se refiere, detalla el estudido.

Por su parte, el esfuerzo en Zamora y Valladolid está entre los 3,7 y 3,6 años, respectivamente; mientras que en Burgos y León se necesitan prácticamente cuatro años de ahorro para poder acceder a una vivienda en estas capitales.

"Diferencias, por tanto, que evidencian la brecha interna que existe entre territorios de una misma comunidad", detalla el estudio.

VIVIR CON LOS PADRES

Para las parejas que aún viven en casa de sus padres, el acceso a una hipoteca al 80 por ciento se alcanza en apenas un año y medio de ahorro, frente a los cuatro y medio de quienes viven de alquiler.

En Zamora y Palencia, el plazo baja a 1,1 y 1,2 años respectivamente; mientras que en Segovia alcanza casi los dos años y medio.

"En Castilla y León se aprecia un mercado más equilibrado que en grandes capitales, pero la realidad es que el acceso a la vivienda sigue condicionado por el contexto económico de cada hogar. La diferencia entre vivir de alquiler o con los padres marca el futuro financiero de los jóvenes", analizan desde Roams.

Por último, otra fórmula es el aval ICO, que permite financiar hasta el cien por cien del valor de la vivienda, que reduce los plazos de ahorro en Castilla y León -especialmente para quienes viven con sus padres-, pero incrementa el coste total de la hipoteca.

Las cuotas mensuales pueden ser entre un 15 y un 20 por ciento más altas, lo que se traduce en más intereses a largo plazo, puntualiza el estudio.