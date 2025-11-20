Una delegación de la Cámara China de Comercio para la Mecánica y la Electrónica explora Valladolid de cara a futuras inversiones

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, durante la recepción a una delegación de empresas chinas de los ámbitos de la mecánica y la electrónica, organizada por la Oficina Municipal de Proyectos y Atracción de Inversiones del Consistorio, ‘Valladolid Now’.Rubén Cacho

Una delegación de la Cámara China de Comercio para la Mecánica y la Electrónica (CCCME) recaló en Valladolid para conocer la realidad de la ciudad y de su actividad económica de cara a la posible atracción de inversiones, empresas y proyectos del país asiático en la capital del Pisuerga.

Dicho encuentro se enmarca en la iniciativa ‘Valladolid Now’, cuya reunión tuvo lugar entre el Ayuntamiento, la CEOE, y la propia delegación china, encabezada por su vicepresidente, Shi Yonghong, y compuesta por representantes de grupos industriales vinculados a la electrónica, la maquinaria, el almacenamiento energético, el cableado y los bienes de consumo.

A ese respecto, el alcalde, Jesús Julio Carnero, señaló que la CCCME ha conocido el ecosistema de la ciudad, así como la realidad de Valladolid, quien anunció la creación de un grupo de trabajo para avanzar en la posible llegada de empresas chinas.

Carnero también explicó que han dado a conocer los polígonos industriales y las posibilidades existentes, al asegurar que Valladolid cuenta con una “sólida base empresarial y tecnológica”, con la presencia de compañías internacionales como Renault Group, IVECO, Michelin, HORSE, PPG, Curia o Vodafone, que avalan la capacidad del territorio para acoger proyectos industriales de largo recorrido, dijo.

“Es el comienzo de una buena base de entendimiento”, afirmó Carnero, aunque apuntó que desde el Ayuntamiento se seguirá con el trabajo de manera “prudente y discreta”. Así, desde el Consistorio subrayaron la disponibilidad de suelo industrial y logístico, el desarrollo del futuro Parque Logístico Agroalimentario, y las capacidades de la plataforma intermodal prevista. También, el alcalde añadió los incentivos municipales, como la tramitación acelerada de licencias, la Oficina de Implantación Empresarial con atención multilingüe y la posibilidad de acuerdos personalizados.

Apuesta china

El vicepresidente de la Cámara China de Comercio para la Mecánica y la Electrónica, Shi Yonghong, consideró un honor la visita realizada a Valladolid, quien calificó de “fantástica” la reunión celebrada con el alcalde, Jesús Julio Carnero.

Remarcó la importancia y el atractivo geográfico de la ciudad, así como el talento empresarial con el que cuenta Valladolid tras conocer varias industrias asentadas en la capital vallisoletana.

Además, Shi Yonghong comentó que Valladolid es el “mejor sitio” para la inversión china en el ámbito de las nuevas tecnologías y en el sector de los coches eléctricos, además de poner en valor el grupo de trabajo creado con el objetivo de que empresas del país asiático recalen en la ciudad.

Por su parte, la vicepresidenta de CEOE Valladolid, Mercedes Arana, destacó el valor del encuentro como punto de partida de nuevas oportunidades de colaboración entre empresas chinas y el tejido empresarial vallisoletano. afirmó que la ciudad combina una ubicación estratégica con factores que la convierten en un destino “altamente competitivo” para empresas que buscan implantarse en Europa y operar hacia varios mercados simultáneamente.

Puso en valor el ecosistema industrial y tecnológico de Valladolid, con sectores alineados con los intereses de la delegación y con un fuerte apoyo de las dos universidades, la Formación Profesional industrial y centros tecnológicos como CARTIF, CIDAUT y el Parque Científico de la UVa.