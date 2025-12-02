Castilla y León sigue como segundo destino preferido en pernoctaciones en turismo rural

Archivo - Imagen de recurso de una casa rural en Castilla y León. Casa rural, interior de casa rural.JCYL - Archivo

Castilla y León mantiene el segundo puesto tras Baleares en el liderazgo como destino preferido en los alojamientos de turismo rural y ha alcanzado 146.694 pernoctaciones en octubre, un 5,83 por ciento menos respecto al mismo mes de 2024 cuando en España se incrementaron un 2,8 por ciento, según la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos emitida por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogida por Europa Press.

En el décimo mes de 2025 un total de 76.457 viajeros pasó por los alojamientos de turismo rural existentes en Castilla y León --muy similar a la cifra de hace un año, 76.425--, 66.021 residentes en España y 10.436 en el extranjero.

Por su parte, la estancia media fue de 1,92 noches, de nuevo inferior que la media (2,40 por ciento), y Castilla y León se mantiene como la primera comunidad autónoma que más personal emplea en el turismo rural, con 4.832 seguida de Andalucía (3.841) y Baleares (3.276).

Respecto al número de alojamientos abiertos en Castilla y León en el mes de octubre ascendió a 3.318 (16.678 en España), con 30.442 plazas estimadas (167.385 en todo el país). El grado de ocupación en los establecimientos rurales de la Comunidad fue del 15,53 por ciento por plazas (19,45 por ciento en el resto de España), 33,97 por ciento en cuanto a las plazas en fin de semana (34,69 ciento como media nacional) mientras que por habitaciones la ocupación se situó en el 20,45 por ciento, frente al 26,25 del resto del país.

CUATRO PROVINCIAS ENTRE LAS QUINCE CON MÁS PERNOCTACIONES

Entre las quince provincias con un mayor número de pernoctaciones en establecimientos rurales durante el mes de octubre se encuentran Ávila (25.985 pernoctaciones y quinto puesto en el ranking) y Burgos (25.557 y sexto puesto). La estancia media en estas dos provincias fue de 2,20 y 1,93 días, respectivamente.

En cuanto al número de viajeros, los establecimientos rurales de estas provincias recibieron la visita de 11.810 y 13.213 personas, respectivamente. En Ávila había abiertos en octubre 733 establecimientos rurales con un número de plazas estimadas de 5.818 y 1.069 personas empleadas mientras que Burgos contaba con 378 establecimientos de turismo rural abiertos con capacidad de 4.011 plazas y 577 puestos de trabajo creados.

Y les siguen Segovia, con 21.882 pernoctaciones y noveno puesto; 11.229 viajeros, una estancia media de 1,95 días y 644 empleos, y León, con 15.725 pernoctaciones y puesto quince de quince, 10.475 viajeros y una estancia media de 1,50. León contaba con 424 alojamientos y 3.572 plazas.

Finalmente, el Índice Precios de Alojamientos de Turismo Rural se situó en Castilla y León en 178,79 euros, menor que el nacional (179,27) y un 7,03 por ciento más, por encima de la media que sube un 6,14 por ciento.