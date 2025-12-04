Carriedo considera “acertado” salvar el motor de combustión más allá de 2035

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El portavoz y consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, consideró hoy “acertado” que la UE abra la puerta salvar el motor de combustión más allá de 2035, porque la transición energética “debe ser compatible” con la industria y el empleo.

Fernández Carriedo aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que desde Castilla y León, son “partidarios” en avanzar en la descarbonización y la electrificación de la economía y el uso de nuevos productos de energía para el motor, “pero de forma compatible con el sector industrial y el empleo”, informa Ical.

El portavoz expuso que en esta materia existen dos “extremos”, los que quieren “avanzar hacia el vehículo eléctrico sea cual sea el coste” y los que “se niegan a afrontar los retos” en materia de innovación que exige el mercado y el futuro. Recordó que en Castilla y León el sector de la automoción ha hecho un “gran esfuerzo” por la hibridación, “pero siempre ha pedido más tiempo para la transición”.

En este contexto, consideró acertado que se pospusiera la entrada en vigor de las restricciones del Euro 7 y también de mantener el motor de combustión más allá de 2035 siempre que se investiguen combustibles más ecológicos. Aseveró que la Comisión Europe actual es más “sensible” al aspecto industria para ampliar ese plazo que la anterior.

Carlos Fernández Carriedo también reseñó que durante su viaje a Baviera esta semana, un estado federado con una estructura industrial similar a la de Castilla y León, pudo comprobar que coinciden con sus autoridades y empresarios, en su apuesta por una transición justa, que repitió debe ser “compatible con la industria y el empleo”. “Es algo que compartimos muchos países fabricantes”, dijo.

Por otra parte, Carriedo valoró los incentivos anunciados ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para impulsar la compra de vehículos eléctricos, y aseguró que es acertado que las ayudas directas se gestionen a través de los concesionarios.

Al respecto, recordó que esta era una demanda de Anfac que la Comunidad también había trasladado al Gobierno. “El sistema Moves era muy complejo”, dijo, para recordar que el comprador tenía que adelantar los recursos y luego solicitar las ayudas con documentación y trámites complejos. “Lo mejor era que el recorte de precios se realizara a través de los concesionarios o incentivos fiscales, como pedía Anfac”, resumió.