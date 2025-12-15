La Junta destina 3,5 millones de euros en ayudas a la modernización de 356 comercios y talleres artesanos en 2025

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, en su visita al Mercado de Abastos de Ciudad Rodrigo (Salamanca).JCYL

Publicado por Europa Press Salamanca Creado: Actualizado:

Un total de 356 comercios de proximidad y talleres artesanos se beneficia de las ayudas de la Junta para modernización de estos establecimientos, por un importe total de 3.548.892 euros en el presente ejercicio, tal y como ha señalado la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García.

García ha visitado este lunes, 15 de diciembre, acompañada del alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, y de la directora general de Comercio y Consumo, María Pettit, el Mercado Municipal de Abastos de Ciudad Rodrigo (Salamanca), donde ha hecho balance de estas subvenciones.

Asimismo, ha podido conocer de primera mano las mejoras llevadas a cabo en el Mercado de Abastos con el apoyo económico de la Junta de Castilla y León, a través de la línea de mercados excelentes que se ha puesto en marcha este año.

Durante la visita, la consejera ha asegurado que las ayudas están concebidas para facilitar los procesos de adaptación y modernización que afronta el sector en la Comunidad, lo que contribuye a optimizar su imagen, mejorar los servicios y la gestión, fidelizar clientes y ampliar canales de comercialización y promoción.

Según la Estrategia de Comercio Minorista y Rural de Castilla y León, aprobada a finales del pasado ejercicio, este año se han reforzado las líneas dirigidas a pymes y autónomos, tanto en lo que se refiere a la cuantía económica por beneficiario como al presupuesto asignado a los programas, ha recordado García, según un comunicado del Ejecutivo autonómico recogido por Europa Press.

Este refuerzo se ha traducido en un incremento de más del 33 por ciento del volumen de ayudas concedidas y en un aumento del 10 por ciento del número de beneficiarios, con respecto a la media de los últimos tres ejercicios.

Además, se ha puesto en marcha la nueva línea de mercados excelentes, destinada también a la modernización de los mercados de abastos como espacios comerciales de titularidad pública que albergan pequeños comercios de cercanía.

La consejera, que ha recordado el carácter estratégico del sector, tanto para la creación de empleo como para la dinamización económica y social del entorno, ha señalado que las inversiones realizadas al amparo de estas ayudas son "fundamentales para garantizar la viabilidad y mejorar la competitividad" de estos pequeños establecimientos.

APOYO A AUTÓNOMOS Y PYMES

La Junta ha detallado que en la línea destinada a la modernización de pymes comerciales, en las que se han establecido ayudas de hasta 30.000 euros por beneficiario, la Junta ha invertido este año 1.748.219 euros para apoyar las mejoras llevadas a cabo por 217 pequeños comercios de la Comunidad.

Gran parte de las actuaciones financiadas se ha centrado en obras e instalaciones de adecuación interior y exterior de los establecimientos para aumentar la funcionalidad de los espacios, hacerlos más accesibles, darles mayor confortabilidad a las tiendas y más visibilidad a los productos. También se han llevado a cabo numerosas inversiones en materia de digitalización para mejorar la gestión de los establecimientos.

En cuanto al sector artesano, la línea de modernización ha supuesto una inversión de 531.472 euros, con 125 beneficiarios, han subrayado desde la institución autonómica. En este programa, también se ha incrementado tanto el porcentaje de las ayudas por beneficiario como el presupuesto destinado a la línea.

Las actuaciones financiadas han estado dirigidas fundamentalmente a la adquisición de nueva maquinaria, aunque también se han financiado proyectos de incorporación y mejora de nuevas tecnologías orientadas sobre todo a mejorar la comercialización y la promoción.

En menor medida, se han solicitado ayudas para la modernización de los espacios físicos de los talleres.

En su apuesta por la modernización del pequeño comercio de proximidad, la Junta ha reforzado también el apoyo a los mercados de abasto municipales, tanto a través de ayudas directas a obras de remodelación integral, con una inversión de 800.000 euros, como a través de la nueva una línea de mercados excelentes, que ha impulsado mejoras en 13 mercados municipales con una inversión de 469.201 euros.

El Mercado Municipal de Abastos de Ciudad Rodrigo, visitado este lunes por la consejera, es uno de los espacios que ha contado con el apoyo económico de esta línea, con una subvención de 54.000 euros, para acometer diversas actuaciones de mejora, destinadas a modernizar sus instalaciones.

Entre las actuaciones llevadas a cabo cabe destacar el acondicionamiento de suelo antideslizante en el pavimento de las zonas comunes, la reposición de la puerta automática de accesos, la mejora de la imagen del edificio mediante el pintado del revestimiento exterior e interior, el arreglo integral de los aseos, así como distintas actuaciones en las cámaras frigoríficas, como trabajos de mantenimiento, limpieza y reposición de la cortina. Estas actuaciones han supuesto una mejora de la imagen del mercado y del funcionamiento de las instalaciones, y han contribuido también a una mejora de la eficiencia energética.