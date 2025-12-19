Castilla y León sigue como cuarto destino turístico en España con más de 4,7 millones de viajes

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Castilla y León se mantiene como cuarto destino turístico en España con 4,7 millones de viajes (extranjeros y comunidades) registrados en el tercer trimestre del año, el 8,1 por ciento del total, solo por detrás de Andalucía (17,3 por ciento y 10 millones de viajes), Cataluña (12,3 por ciento y 7,1 millones ) y Valencia (10,7 por ciento y 6,2 millones de viajes), según los datos de la Encuesta de Turismo de Residentes (Familitur), publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogida por la Agencia Ical.

El informe también indica que el número de pernoctaciones realizadas en Castilla y León en los meses de estudio ascendió a 31,4 millones, el 8,4 por ciento del total, mientras que la duración media de los viajes fue de 6,7 días por encima de los 6,4 en España.

El gasto total en estos desplazamientos ascendió a 1.192,3 millones de euros, el 4,9 por ciento del total. El gasto medio por persona se situó en los 253 euros, 38 diarios. Los gastos medios diarios más altos se registraron en los viajes de los españoles al extranjero, con 111 euros, seguidos de los experimentados en Canarias (96 euros), Illes Balears (87) y Comunidad de Madrid (82). Y los más bajos en Castilla-La Mancha (37), Castilla y León (38) y Extremadura (42).

Viajes de los castellanos y leoneses

El informe precisa que los castellanos y leoneses realizaron 3,2 millones de viajes en los meses de estudio , el 5,5 por ciento del total nacional. El mayor número de viajeros salió de Andalucía, con 8,9 millones, el 15,3 por ciento, seguido por los de Aragón (3,3 por ciento) y Asturias (2,1 por ciento).

En estos desplazamientos, los ciudadanos de la Comunidad, efectuaron 20.108.365 pernoctaciones, el 5,4 por ciento del global, y gastaron 1.215,5 millones de euros. Los castellanos y leoneses que salieron de viaje gastaron de media 379 euros diarios, por debajo de la media de 430 euros, con 60 euros diarios.

El gasto medio diario más alto lo realizaron los ciudadanos de Canarias con 84 euros, seguidos por Extremadura (77) y Galicia (76). Por el contrario los que menos gastaron fueron los de la Región de Murcia (56), Castilla y León (60), y País Vasco (62 euros).