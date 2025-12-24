Castilla y León crece con fuerza y exige inversiones en la red eléctrica para la implantación de 15.000 millones en proyectos industriales

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La economía de Castilla y León crece con intensidad en 2025 y la Junta revisa hasta ocho décimas su previsión inicial hasta el 2,8 por ciento, pero exige al Gobierno inversiones en la red eléctrica que permitan aprovechar la capacidad de generación de la Comunidad porque hay 15.000 millones en proyectos industriales a la espera de conexión.

El Gobierno saca una Propuesta de Planificación de la Red de Transporte de Energía Eléctrica para el Horizonte 2030, tras el apagón nacional del 28 de abril, y compromete 193 millones de euros de inversión para la mejora de las condiciones de la red de transporte eléctrica de la Comunidad, pero el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, considera la propuesta totalmente “insuficiente”.

El sector exterior empieza a sufrir cierta desaceleración tras las cifras récord de 2025 en un contexto internacional marcado por las guerras y los aranceles de EEUU. La Junta actúa con celeridad y el 3 de abril responde a los caprichos de Donald Trump, con un plan de nueve medidas de apoyo a los sectores exportadores, con 16,5 millones de euros. El presidente Alfonso Fernández Mañueco inicia ronda de reuniones con los sectores productivos y con los partidos políticos para lograr una posición de Comunidad.

El Gobierno autonómico recupera con celeridad el Diálogo Social tras las salida de Vox y el 25 de abril, Mañueco y los máximos responsables de CCOO, UGT y CEOE suscriben cinco acuerdos para reforzar y mejorar las políticas públicas en materia de empleo, formación profesional, prevención de riesgos laborales e igualdad, corresponsabilidad y juventud, que movilizarán 2.100 millones de euros.

En relación a las organizaciones sindicales, se producen varias sentencias que les dan la razón en sus reclamaciones por los recortas de Vox a las cuantías fijadas por ley por su representación institucional. El 12 y el 17 de marzo se conocen sendas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sonde se considera “ilegal” la decisión adoptada en 2023 por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de recortar a la mitad las subvenciones que recibían los sindicatos en la comunidad por su participación institucional.

El Ejecutivo sigue impulsando medidas de cohesión territorial y el 22 de mayo, el Consejo de Gobierno aprueba el Plan Socioeconómico de La Raya que cuenta con una dotación de recursos públicos de 90,7 millones de euros y una vigencia de 6 años. Sin embargo, las movilizaciones territoriales prosiguen y el 16 de febrero, miles de personas participan en la capital leonesa en una manifestación para exigir a la clase política medidas que arreglen la situación sociodemográfica y económica de la provincia.

Otro programas de impulso económico que merecen ser desatacado es la convocatoria de ayudas directas de entre 10.000 y 20.000 euros para los autónomos que tomen el relevo de un negocio en funcionamiento de la Comunidad, como parte de un programa de Relevo Generacional del Autónomo que, bajo el nombre RelevaCyL.

Luces y sobras

A nivel empresarial, el año presenta luces y sombras. Del lado positivo, el 9 de septiembre, el Ministerio de Industria y Turismo informa de la adjudicación a la empresa InoBat de una subvención de 53,8 millones de euros, más un préstamo de 456.000 euros, para la implantación de una gigafactoría de baterías en Valladolid, a través de la tercera convocatoria del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), en su sección de baterías. El proyecto prevé una inversión de 712 millones de euros, que generará 260 empleos directos y unos 500 indirectos, donde la planta alcanzará una producción de 32 Gigavatio-hora (GWh) en 2027, con pleno rendimiento previsto para 2029.

Asimismo, cabe destacar el anuncio el 5 de diciembre de Reolum, una empresa que desarrolla iniciativas innovadoras para impulsar la descarbonización y avanzar en la transición energética, de una inversión de 700 millones de euros en el nuevo proyecto industrial de producción de e-metanol verde en el polígono ‘Zamora Norte’, ubicado en Monfarracinos (Zamora). El nuevo proyecto, cuyo complejo industrial empezará a construirse en 2027 sobre una superficie de 26,8 hectáreas, supondrá la creación de 1.500 empleos durante los picos de construcción y más de 200 directos durante la operación. Producirá e-metanol verde, un combustible sintético de origen renovable “que será clave para la descarbonización del transporte pesado”, especialmente el marítimo y el aéreo.

En el sector de la automoción, el 19 de febrero Mitsubishi Motors, socio de Renault en la alianza que el fabricante francés mantiene también con Nissan, producirá su nuevo modelo SUV Grandis en la Factoría de Montaje de Valladolid.

Pero no todo es positivo, Siemens Gamesa (Ágreda) entra en parada técnica en marzo; Tableros Losán, también en Soria, agrava su crisis; y Latem Aluminium, con sede en León y Zamora, entra en preconcurso de acreedores. Otros proyectos importantes como Switch Mobility en Valladollid siguen paralizados hasta al menos 2026.

Renovación institucional

A nivel institucional, cabe destacar el relevo en los dos sindicatos mayoritarios de la Comunidad, CCOO y UGT. El 30 de enero, los ugetista eligen a Óscar Mario Lobo como su secretario general en sustitución de Faustino Temprano; y el 15 de mayo Ana Fernández de los Muros sustituye a Vicente Andrés al frente de CCOO. Es la primera mujer que ocupa la Secretaría General del sindicato.

Además, el presidente de CEOE en Castilla y León, Santiago Aparicio, renueva por aclamación su cargo por cuarto mandato, el 12 de septiembre.

Cabe destacar también que el 20 de mayo, la presidenta de CEOE-Cepyme Valladolid, Ángela de Miguel, se convierte la primera mujer al frente de Cepyme tras ganar las elecciones con el 52,7 por ciento de los votos, frente a la candidatura de Gerardo Cuerva.

Por último, Adolfo Sainz fue reelegido presidente de la Confederación de Comercio de Castilla y León (Conferco), durante la celebración de su Asamblea General, celebrada el pasado 10 de diciembre en Zamora.