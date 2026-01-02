Los domingos y festivos de apertura comercial en 2026 comenzarán el 4 de enero y seguirán el día 11

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El calendario de aperturas comerciales en domingos y días festivos de 2026 comenzarán el domingo 4 de enero y continuarán el siguiente domingo, día 11, para atender a la campaña de Reyes Magos y al inicio del periodo de rebajas.

Así consta en el calendario de aperturas comerciales en domingos y días festivos de 2026 publicado el pasado 16 de octubre en el Boletín oficial de Castilla y León (Bocyl) tras ser consensuado en el Consejo Regional de Comercio reunido el 1 de octubre.

Los festivos de apertura comercial autorizada este año seguirán el 2 de abril, Jueves Santo, y continuarán los domingos 28 de junio y 5 de julio, ante el inicio del periodo de rebajas estival. También se ha autorizado la apertura comercial el sábado 15 de agosto y el martes 8 de diciembre y los tres domingos restantes de ese mes (días 13, 20 y 27) por la campaña de Navidad.

El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 25 de septiembre "flexibilizar" la Ley de Comercio a través de la modificación del decreto que la desarrolla para autorizar la apertura en festivos y evitar que los comercios encadenen tres días de cierre consecutivos.

Esta adaptación normativa también permite autorizar de forma excepcional la apertura en otro festivo distinto al fijado en el calendario general cuando, como consecuencia de una festividad local, se acumulen tres o más días de cierre continuado, o dos si uno de ellos es sábado. En este último caso se priorizará la apertura en sábado, "dado que ofrece una mayor capacidad de atracción comercial", explicó el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

Asimismo, se permite la apertura dominical en municipios con tradición comercial histórica, "como aquellos con ferias de larga trayectoria, con carácter voluntario para los establecimientos y compensada con el cierre de un día laborable".

La norma también actualiza la definición de tiendas de conveniencia, que deberán tener una superficie igual o inferior a 500 metros cuadrados, apertura mínima de 18 horas al día y una oferta alimentaria que no podrá superar el 50 por ciento del surtido ni ocupar más del 55 por ciento del espacio de venta --estos establecimientos han tenido un plazo de seis meses para adaptarse a los nuevos requisitos--.

El objetivo de la normativa, incidió Carlos Fernández Carriedo, "es adaptarla a los nuevos hábitos de consumo y a la realidad económica, social y tecnológica de la Comunidad".

El Decreto también incluye cambios en materia de ventas en promoción, con el fin de ofrecer mayor seguridad jurídica y reforzar la protección al consumidor. Entre las novedades, se clarifica el concepto de "precio anterior" en las rebajas, se refuerza la obligatoriedad de que los artículos rebajados se hubieran ofertado previamente en el mismo establecimiento y se prohíbe la venta en rebajas de productos de primera puesta en el mercado o adquiridos expresamente para ser vendidos a precio inferior.

Asimismo, simplifica la tramitación para declarar una Zona de Gran Afluencia Turística, que podrá contar con horarios más flexibles y cuya declaración tendrá, con carácter general, vigencia indefinida.

Y en materia de planificación, amplía hasta el 15 de enero el plazo para solicitar aperturas excepcionales