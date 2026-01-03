Carriedo: “No estamos esperando acabar las urbanizaciones para vender el suelo empresarial”

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

“No estamos esperando acabar las urbanizaciones para vender el suelo empresarial porque se está vendiendo ya; se están anunciando inversiones empresariales”. El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, sostiene que el suelo industrial impulsado desde el Gobierno autonómico se está “vendiendo a buen ritmo” y explica que tienen “amplias reservas de parcelas (1.679.704 metros cuadrados disponibles) y lo que está siendo muy llamativo es que están ya incluso reservando y vendiendo parcelas de polígonos que están en obras”. “Esto nos está permitiendo ser optimistas sobre esta capacidad que tenemos para la atracción de empresas en Castilla León”, afirma.

Carlos Fernández Carriedo defiende, en ‘Los Desayunos de Ical, que la Junta está ofreciendo suelo empresarial “en unas condiciones que quizá no existen en otras comunidades autónomas vecinas”. “Esta es una realidad”, sentencia. Así, aseverá que Castilla y León cuenta con “una muy buena oferta de suelo empresarial en todas las provincias y en buenas condiciones de calidad y también de precio”, un aspecto, asegura, en que la Comunidad “es imbatible”, a lo que se une el volumen ofertado y “la propia tramitación administrativa con el procedimiento de planes regionales que lo agiliza”.

Carriedo exposne que han registrado dos años récord de venta de suelo por lo que es “complicado” mantener esa velocidad pero insistió en que en Castilla León “existe la ventaja de que hay disposición de territorio, de suelo empresarial y es un extraordinario lugar para invertir” por lo que considera que seguirán viendo esa buena evolución.

Inversiones

Carriedo destaca que para 2026 se prevé un gasto en suelo empresarial por importe de 125 millones de euros, “la mayor inversión en suelo empresarial que se haya hecho nunca en nuestra comunidad autónoma”. En global, la Junta de Castilla y León está desarrollando 13 actuaciones de suelo industrial con una extensión de 14 millones de metros cuadrados y 250 millones de inversión.

En cuanto a las actuaciones, durante este año están a punto de finalizarse las obras del Parque Tecnológico de Burgos, se han finalizado las obras del Parque Empresarial del Medio Ambiente de Garray (Soria) y la Ampliación del Polígono Industrial de Villadangos del Páramo (León). Asimismo, se han iniciado las obras del Polígono Industrial de “Los Hitales” en Bernuy de Porreros (Segovia), el Polígono “Zamora Norte” de Monfarracinos (Zamora), Sector UA-3 de Vicolozano (Ávila) y la ampliación del Parque Tecnológico de León.

Junto a esto, las obras de urbanización del Polígono Industrial “Las Mangadas” de Abades (Segovia) y del Polígono Industrial “El Parralejo” de Melgar de Fernamental se encuentran adjudicadas y tienen previsto su comienzo en el próximo mes de enero. Asimismo, las obras de urbanización de la ampliación del Polígono Industrial “Las Viñas I” de Ciudad Rodrigo están en proceso de licitación.

Ayudas a los ayuntamientos

Por otra parte, destacó que junto a las actuaciones que acomete el Gobierno regional, recientemente sacaron un nuevo línea de ayudas para ayuntamientos del mundo rural que decidan modernizar, ampliar o crear nuevos polígonos empresariales.

En este sentido, animó a todos los consistorios que lo deseen y tengan algún plan en este sentido para que “vayan pidiendo estas subvenciones que lo que hacen es garantizar que el ayuntamiento apenas tenga que tener disponibilidad económica para llevar a cabo estas inversiones porque lógicamente este polígono vendido por el ayuntamiento supone recuperar una parte de los fondos y el resto de los fondos básicamente se financian por parte de la Junta”.