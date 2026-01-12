La encuesta anual del CEL refleja la dificultad para atraer talento y la necesidad de crecimiento de las empresas

El tesorero del Círculo Empresarial Leonés, CEL, Pablo Roberto Herrero; el presidente del grupo de trabajo del CEL que ha elaborado la encuesta, Miguel Iraburu, acompañados por el director territorial de Abanca Castilla y León, Marcos Lamas, y el alcalde de León, José Antonio Diez, presentan los resultados de la Encuesta Empresarial Círculo 2025.Campillo

"Fuera de las grandes capitales existe una dificultad para la atracción del talento. Nos cuesta mucho que la gente crea que León es ideal para trabajar. Nos cuesta atraerla y que vuelva a su provincia a trabajar. Esa es una provincia de grandes emprendedores, de carácter pesimista, pero de gente que no se deja vencer”. Es una de las reflexiones que se desprenden de la encuesta anual del Círculo Empresarial Leonés, en palabras del tesorero de la entidad, Pablo Roberto Herrero.

El informe sobre la situación económica dirigido Miguel Uraburu refleja las opiniones recogidas en 400 empresas de todo el país, con un diez por ciento de participantes leoneses y de él se extraen conclusiones como la necesidad de que las empresas crezcan en tamaño para ser más competitivas y resistentes.

“Es uno de lo problemas más graves. Las pequeñas tienen menos acceso al talento, a la financiación, menos resiliencia a situaciones complicadas” comentó Uraburu al referirse al ámbito autonómico, donde más de las 150.000 empresas registradas no tienen ningún empleado y solamente en 0.5 por ciento cuenta con entre 50 y 200 trabajadores. Castilla y León, dijo, creció un poco menos que el resto de España en 2024 pero tiene puntos positivos interesantes como una industria localizada que suponer un 17,9 por ciento del PIB (Producto Interior Bruto) frente a la media de España, por debajo del 14 por ciento.

El déficit de la Comunidad es cero, “no es fácil de ver” recordó y señaló que “sería interesante” reducir la deuda pública, que se sitúa sobre el 18,3 por ciento. Por otro lado, comentó que “llama la atención” que las capacidades de Castilla y León en materia turística “estén muy lejos” de traducirse en un porcentaje relevante del PIB, alcanzando un 4,6 por ciento frente al 12,6 nacional.

“No sería pesimista; creo que tenemos retos y entre ellos hay posibilidades de mejora muy importantes” comentó y destacó el aumento del tamaño de las empresas y la consolidación de sectores que permitan ese crecimiento.

Más del 80 por ciento de los encuestados no ve una buena relación del Gobierno con los empresarios y el 53 por ciento cree que en 2026 la situación económica no será buena, aunque dos tercios creen que su sector sí va a mejorar. Por un lado piensan que va a crecer la facturación, pero con márgenes inferiores y se muestran preocupados por el control de costes.

En cuanto a las políticas económicas mantienen sus quejas sobre la fiscalidad, que ha subido en España muy por encima de los entornos económicos, y acerca de las cotizaciones sociales, que lo sitúan como el tercer país más caro. También se repite la petición de que las administraciones sean más claras en cuanto a la gestión de fondos y proyectos. Se reclama más conocimiento y mejor organización en la gestión del dinero y el 90 por ciento opina que hay que cambiar.

La baja productividad y el absentismo (hubo 1,2 millones de ausencias diarias al trabajo en 2025), con un coste de 16.000 millones, son otros de los asuntos sobre los que los empresarios muestran inquietud, así como por la geopolítica actual y el crecimiento de la Unión Europea, que supone el 65 por ciento del mercado de exportación. “Si no tira, tenemos un problema”, comentó el autor del informe.

Sobre los Fondos Next Generation, Miguel Uraburu lamenta que no se aprovechen en todas sus posibilidades. “Es una lástima, porque es una ocasión única”, señaló antes de recordar que se ha renunciado a más de 60.000 millones de los 80.000 disponibles para créditos blandos.

Se han obtenido 55.000 millones a fondo perdido y el límite para pedir los 26.000 que restan es el mes de agosto, recordó.

“Los empresarios creen que tienen que mejorar su gestión y profesionalización e introducir cambios organizativos importantes” comentó como otra de la conclusiones de un estudio que también recoge la falta de Presupuestos Generales del Estado, la vivienda y la demografía como asuntos de interés y preocupación para el empresariado.

Además, el autor se mostró convencido del protagonismo que va a tener en 2026 la Inteligencia Artificial. “Este año esperemos que sea el año de la IA. Hasta ahora no ha tenido un impacto importante sobre la productividad” dijo pero la formación en la materia puede llevar a “la asunción de la IA como palanca competitiva de primer orden”.

El alcalde de León, José Antonio Diez, asistió a la presentación de la encuesta anual del CEL y resaltó la importancia del tejido económico. “Nuestra función es ser facilitadores y dar las mejores posibilidades al tejido, al que está y al que quiere emprender en la ciudad. Nuestro compromiso y nuestro objetivo de ciudad es crecer”, manifestó antes de apostar por dejar atrás el pesimismo -cree que ya se hace- “y ver que León es una tierra de posibilidades y futuro”.

El director territorial de Abanca Castilla y León y Asturias, Marcos Lamas, ejerció de anfitrión en la presentación del informe en la sede principal de la entidad en la capital leonesa y destacó que el año pasado se batieron récords en la concesión de financiación a empresas.