La Junta rechaza el acuerdo UE-Mercosur y asegura que defenderá los intereses de los agricultores y ganaderos de CyL

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, en Valencia de Don Juan (León), donde ha presentado el resultado final del proceso de concentración parcelaria de la zona de Los Oteros.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha rechazado este martes el acuerdo alcanzado recientemente por parte de la Unión Europea con Mercosur, ya que no incluye, ha explicado, el principio de reciprocidad, las cláusulas de "salvaguarda" y el hecho de poder competir en igualdad de condiciones y ha asegurado que la Junta defenderá a los agricultores y ganaderos de la Comunidad.

"Nosotros no podemos aceptar acuerdos comerciales con terceros países que no incluyan ese principio de reciprocidad, esas cláusulas de salvaguarda y ese poder competir en igualdad de condiciones", ha advertido.

Asimismo, ha recalcado que la Junta estará al lado de los agricultores y ganaderos de la Comunidad y defenderá sus intereses. En este sentido, ha apuntado que se ha convocado Consejo Regional Agrario para mañana con las organizaciones profesionales para abordar este asunto que "preocupa" a la Administración autonómica desde hace un año.

Al respecto, ha concretado que en enero de 2025 dirigió una carta al ministro de Agricultura solicitando una conferencia sectorial monográfica sobre Mercosur.

Desde entonces, ha explicado, la Junta ha seguido trabajando y en mayo del pasado año se firmó una declaración institucional con las organizaciones profesionales agrarias en la que se dejaba "claro" lo que ahora reivindican los agricultores y ganaderos sobre el principio de reciprocidad.

María González Corral se ha pronunciado de este modo en Valencia de Don Juan (León), donde ha presentado el resultado final del proceso de concentración parcelaria de la zona de Los Oteros.