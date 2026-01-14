Mañueco destaca la defensa de Castilla y León en el Consejo de Política Fiscal de un modelo justo para la Comunidad y España

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante un pleno de las Cortes de Castilla y León.Leticia Pérez

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, garantizó que el Gobierno regional hará “todo lo que esté en su mano” para que la propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica que hoy se debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera “no salga adelante”.

Mañueco insistió en que Castilla y León “defenderá una financiación justa para Castilla y León y para España” frente al “pisotón” que representa a los servicios públicos de la Comunidad, el planteamiento de la vicepresidenta María Jesús Montero.

“Vemos con muchísima preocupación la propuesta”, dijo, para advertir de que no quieren que “nadie” quite los recursos a una Comunidad, que gestiona “con eficacia los servicios públicos”. “Aprovechamos bien recursos que tenemos y no queremos que nadie nos lo quite”, dijo.

Por último, recordó que el nuevo modelo solo contempla el 1,29 por ciento de los recursos adicionales para Castilla y León, cuando la autonomía tiene el 20 por ciento del territorio y el cinco por ciento de la población.