UGT CyL advierte a la patronal que negociación colectiva es una cuestión de “responsabilidad social” y anuncia que no permitirá “bloqueos”

La secretaria general de la Federación de Industria Construcción y Agro de UGT CyL, Sandra Vega, comparece con el secretario de Acción Sindical y Coordinador Sectorial de UGT FICA CyL., Gorka López, para analizar la situación de la negociación colectiva y conflictos en el ámbito de la Federación y los retos industriales provinciales y autonómicos para el 2026.Leticia Pérez

UGT Castilla y León advirtió hoy a la patronal que la negociación colectiva no es una concesión y sí “una obligación legal y una responsabilidad social” y anunció que no permitirá los bloqueos de ciertas patronales, a la que reclamó que “abandonen sus posiciones inmovilistas de los últimos años y que asuman su responsabilidad”.

El secretario de Acción Sindical y Coordinador Sectorial de UGT FICA CyL, Gorka López, argumentó que no se puede pedir compromiso a los trabajadores y, al mismo tiempo , negarse a negociar mejoras salariales y laborales. “Las patronales deben asumir su responsabilidad y tener claro que sin negociación colectivo no habrá empleo de calidad en Castilla y León”, aseveró.

En la misma línea, la secretaria general de la Federación de Industria Construcción y Agro de UGT CyL, Sandra Vega, defendió la negociación colectiva como la herramienta “clave” para garantizar derechos y salarios, especialmente en los convenios sectoriales y en una comunidad como Castilla y León, donde el tejido productivo está formado mayoritariamente por pymes, en las que no existe representación sindical permanente.

Vega, que reclamó la necesidad de alcanzar a nivel estatal un pacto de Estado en materia de industria, recordó a las 49 personas que el pasado año perdieron la vida en Castilla y León en su puesto de trabajo y a los 261 asalariados que sufrieron accidentes graves, “cifras intolerables”, por lo que pidió a la patronal que, en materia de absentismo, es mejor que “se calle”. Además, de rechazar la propuesta de la CEOE de que las empresas dejen de cotizar durante el tiempo de baja, reclamó más prevención y más inversión en materia de seguridad en el trabajo.

A su vez, también anunció que UGT seguirá reclamando la implantación de las 37,5 horas semanales, “medida que busca mejorar la calidad de vida y la salud de los trabajadores”, y pidió al Gobierno que garantice los controles horarios para acabar con los “abusos” y con las horas extra que no se cobran.

Según datos ofrecidos por Gorka López, gracias a los 72 convenios colectivos sectoriales, la mayoría de ámbito provincial, alcanzados en Castilla y León el pasado año y en los que participó UGT FICA, se mejoraron las condiciones laborales y salariales a más de 126.000 trabajadores. En este sentido, explicó que la subida media salarial pactada en la Comunidad por UGT en estos 72 convenios ha sido del 3,01 por ciento, por encima del 2,86 por ciento del conjunto de convenios en la Comunidad, y por detrás de la media nacional, fue del 3,57 por ciento.

En cuanto a la jornada laboral pactada, la media se sitúa en Castilla y León en 1.763 horas anuales, lo que supone una jornada semana del 38,6 horas, mientras que en el conjunto de España es de 1.751 horas.

Por otra parte, Sandra Vega también lamentó la situación que se vive en empresas como Nissan, donde se han tenido que convocar huelgas parciales al negarse la empresa a la actualización de los salarios, o en Losan, en plantas de Soria y Zamora, “donde la empresa no está diciendo la verdad sobre su continuidad”. En este sentido también pidió a la Junta que “vigile” el dinero público y que “no dé cheques en blancos” a empresas que acaban deslocalizándose.