Suben un 6% las indemnizaciones abonadas por Agroseguro durante 2025 en CyL hasta los 89 millones de euros

Las indemnizaciones abonadas por Agroseguro a los agricultores y ganaderos asegurados en Castilla y León alcanzaron los 89 millones de euros, un 6,0 por ciento más que en 2024 cuando se abonaron 84,2 millones por siniestros.

La mayor parte de las indemnizaciones abonadas el año pasado, 53 millones de euros, correspondieron a daños provocados por los "constantes fenómenos tormentosos" sufridos en Castilla y León especialmente entre el 30 de abril y 30 de julio con episodios de pedrisco a diario en algún punto de la geografía de la Comunidad Autónoma.

Agroseguro ha recordado la tormenta "especialmente severa" del 4 de julio que afectó principalmente en Burgos, Palencia y Valladolid, con más de 14 millones de euros abonados en 24 horas.

Y por producciones, destacan los siniestros registrados por los cultivos herbáceos, con 47 millones abonados por siniestros en algo más de 360.000 hectáreas que suponen casi el doble de las indemnizaciones abonadas en 2024 (24 millones).

A continuación, el viñedo suma 8,8 millones en indemnizaciones -principalmente por pedrisco-, con siniestros en más de 16.000 hectáreas. Es una cifra inferior a 2024, cuando se registraron "graves heladas tardías" a finales de abril y comienzos de mayo, con daños por valor de 26,9 millones debido al estado fenológico de la vid en estas fechas.

En el caso de los seguros pecuarios, los ganaderos de Castilla y León asegurados han registrado siniestros por valor de 29,2 millones de euros (+33 por ciento), con 9,8 millones abonados a ganaderos de vacuno y 5,6 millones a explotaciones de aviar.

Además, la línea que compensa los gastos derivados de la retirada y destrucción de animales muertos alcanza otros 13,6 millones. El resto de las indemnizaciones, hasta completar el total, corresponde a productores asegurados en líneas de seguro como forrajeros, hortalizas, o forestales, entre otras.

Por provincias, destacan las indemnizaciones abonadas a los productores asegurados de Valladolid (22,5 millones), Burgos (20 millones), Soria (12,7 millones) y Palencia (10,6 millones). A continuación, se encuentran las provincias de Segovia (5,9 millones), León (5,1 millones), Zamora (4,7 millones), Salamanca (3,9 millones) y Ávila (3,6 millones).

Agroseguro ha recordado que 2025 cerró con 804 millones de euros de siniestralidad, "el segundo importe más elevado y solo superado por la excepcional sequía registrada en 2023". Estas cifras constatan los importantes efectos de los fenómenos meteorológicos y explican la positiva evolución de la contratación del seguro agrario, la mejor herramienta de protección de las explotaciones agropecuarias.

Las cuantías abonadas por Agroseguro en los últimos años son las más elevadas en los 45 años de historia del sistema español de Seguros Agrarios Combinados. En el caso concreto de Castilla y León, las indemnizaciones abonadas a los agricultores y ganaderos asegurados en los últimos 5 años (2021-2025) se elevan por encima de los 550 millones de euros.