El número de parados subió en 1.971 personas en enero, sexto peor dato absoluto y séptimo en porcentaje

El paro registrado en CyL cayó un 5,63 por ciento en comparación con el año anterior, menos que la media española (-6,17 por ciento)

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 1.971 personas en enero en Castilla y León en comparación con el mes anterior hasta los 103.976 desempleados, un 1,93 por ciento más, 0,67 décimas por encima de la media que aumentó un 1,26 por ciento, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Se trata del séptimo peor dato en la evolución del paro en términos relativos del país que anotó aumentos en todas las autonomías salvo en Islas Baleares (-4,30 por ciento) y en Melilla (0,13 por ciento). Además, Castilla y León ha anotado el sexto mayor incremento del desempleo en cifras absolutas.

Además, con la subida de enero se acumulan tres meses consecutivos de ascensos en el desempleo en la Comunidad.

No obstante, el incremento del paro en Castilla y León ha sido inferior al anotado hace un año cuando sumó 2.887 personas a las listas del paro, un 2,69 por ciento más entonces. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en enero en todas las ocasiones y el repunte del último mes es la menor subida desde 2022.

Por su parte, en el último año el desempleo acumula un descenso de 6.202 parados, lo que supone un 5,63 por ciento menos, por debajo de la media (-6,17 por ciento), pero por encima del descenso del año anterior cuando cayó un 5,09 por ciento (5.906 parados menos).

Se trata, en concreto, del octavo mayor descenso interanual tanto en términos relativos como en cifras absolutas.

Por provincias, el paró en todas respecto al mes anterior con especial incidencia en Salamanca, con un 3,19 por ciento más y 516 desempleados más, seguida de Zamora, con un 2,89 por ciento (236 parados); León, con un 2,50 por ciento (518 parados), y Burgos, con un 2,04 por ciento (275 parados).

En el resto de las provincias la subida ha sido inferior a la media autonómica (1,93 por ciento): Palencia (1,69 por ciento y 106 desempleados más); Soria (1,48 por ciento y 39 parados más); Segovia (1,19 por ciento y 57 parados más) y Ávila (1,17 por ciento y 96 parados más) con Valladolid a la cola con un 0,59 por ciento y 128 nuevos desempleados.

Por su parte, en comparación con enero de 2025 el paro cayó en las nueve provincias lideradas en este caso por Salamanca, con un 7,52 por ciento menos (1.356 menos); Ávila, con un 7,28 por ciento menos (650 parados menos), y León, con un 6,14 por ciento menos (1.388 desempleados menos).

Les siguen Zamora, con un -6,11 por ciento (550 parados menos) y Soria (-5,93 por ciento y 168 menos) con el resto por debajo de la media autonómica (-5,63 por ciento): Valladolid (-4,83 por ciento y 1.105 menos); Burgos (-4,45 por ciento y 639 menos); Segovia (-3,61 por ciento y 181 menos) y Palencia (-2,52 por ciento y 165 menos).

Por sectores, el paro bajó en agricultura, 77 menos (-1,89 por ciento); construcción, 14 menos (-0,23 por ciento), mientras que se incrementó en servicios, 2.002 más (+2.71 por ciento); sin empleo anterior, 50 más (+0,52 por ciento) e industria, 10 más (+0,12 por ciento)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son servicios (75.891), sin empleo anterior (9.720), mientras que los sectores con menos desempleados son agricultura (4.003), construcción (6.019) e industria (8.343).

En cuanto a sexos, de los 103.976 desempleados registrados en enero, 61.638 fueron mujeres, 504 más (+0,8 por ciento) y 42.338, hombres, lo que supone un aumento de 1.869 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+4,6 por ciento).

En enero, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 205 parados menos que a cierre del pasado mes (-2,4 por ciento), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se incrementó en 2.578 desempleados (+2,77 por ciento).

Por último, el paro de trabajadores extranjeros aumentó un 4,98 por ciento respecto al mes anterior y sumó 575 desempleados hasta un total de 12.129 si bien cae un 0,64 por ciento en comparación con los datos del año anterior (78 desempleados extranjeros menos). De ellos, 8.058 son de países extracomunitarios y 4.071 de países comunitarios.