Las patronales de León, Galicia y Asturias elaborarán un gemelo digital ante el “retraso” del Plan Director del Corredor Atlántico

Las patronales del noroeste de España, concretamente la Federación Leonesa de Empresarios, la Federación Asturiana de Empresarios y la Confederación de Empresarios de Galicia, elaborarán un un gemelo digital del Plan Director del Corredor Atlántico en el noroeste, Plan 30, que prevén presentar en otoño, ante el “retraso” del mismo y la “urgencia” debido a la cercanía del horizonte 2030.

El objetivo de este plan gemelo es “ver en qué punto” se encuentran las actuaciones comprometidas, es decir, “qué está en obra, qué está en licitación y qué en información”, ya que, a pesar de que se han producido avances, como la apertura de la Variante de Pajares entre León y Asturias, “aún queda mucho por hacer” para poder llegar en el año 2030 a la ejecución de la red básica de la Red Transeuropea de Transporte.

Así lo avanzaron hoy los presidentes de las tres patronales, Juan María Vallejo, María Calvo y Juan Manuel Vieites, quienes además señalaron que en primavera se reunirán con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, mientras que el 23 de junio acudirán a Bruselas para asistir a la reunión del Eje Atlántico.

El presidente de la Fele, Juan María Vallejo, apuntó que se lleva “mucho tiempo” demandando el Plan Director, de forma que “si se pregunta y no lo dan” hay que “hacerlo con medios propios”, de forma que el gemelo digital que elaborarán las patronales “será bastante fiable”, ya que ya cuentan con los datos de “qué está en servicio, qué en obra y qué en licitación” y “se pueden tener los datos de lo que está en proyecto”.

“La única forma de ser proactivos es no esperar, sino adelantarnos”, añadió Vallejo, quien puntualizó que no está en los planes “un paro patronal”, pero sí “dar o tres marchas más” en un contexto en el que “son buenos tiempos para pedir y exigir”, porque “el noroeste no se puede permitir que el Ministerio no haga los deberes”.

En esta misma línea, la presidenta de Fade, María Calvo, añadió que las tres patronales “intensificarán su labor fuera de los territorios”, ante la existencia de “una sensación de urgencia” tras “años de atraso respecto a otras zonas de España”. Asimismo, insistió en que “aunque se han producido algunos avances”, estos “no se han terminado de cumplir”, de forma que “se necesita terminar las infraestucturas para ser competitivos”, porque “las decisiones de implantación de empresas se toman rápidas”, de forma que se requieren “muchos cambios en la logística”, por lo que “hay que posicionarse rápido”.

“No podemos esperar más; este tiene que ser un año en el que veamos avances y compromisos”, advirtió Calvo, para quien es necesario “poner al noroeste en el foco y que no se quede relegado frente a otros territorios”, para lo que “cada vez cobran más importancia las autopistas ferroviarias y la iniciativa ‘Mercancías 30’”, en la que el noroeste “tiene que jugar un papel fundamental y conectar el ferrocarril con la carretera y con los puertos para ser la salida a Europa y a América”.

Por su parte, el presidente de Ceg, Juan Manuel Vieites, puso de relieve que “el clamor empresarial de la perspectiva del Corredor Atlántico no es solo una infraestructura de transporte, sino una herramienta económica clave para el presente y el futuro”, de forma que es necesario “acelerar las inversiones y garantizar la cohesión y el trato igualitario en el que, entre todos, se pueda disfrutar de un corredor eficaz y rápido”.

Para ello, prosiguió, se necesita “el respaldo del ejecutivo comunitario” y que infraestructuras “sean prioritarias”, porque “lo son para la competitividad de las empresas”, de forma que “hay que acelerar las inversiones y desarrollar corredor”, en línea con “las nuevas exigencias de la Unión Europea”, que “quiere dar máxima prioridad a las conexiones transfronterizas en el ancho de vía convencional”, pero “siempre apostado por la intermodalidad y la conexión de los principales puertos con los ferrocarriles de mercancías”, además de “modernizar las infraestructuras”, además de “impulsar la incorporación definitiva del corredor ferroviario”.

Corredor Mediterráneo

“El noroeste no quiere ser una situación periférica, sino que necesita una apuesta firme en una situación de partida desfavorable que penaliza la competitividad de las empresa en el mercado único europeo y mundial”, enfatizaron los presidente de las patronales del noroeste del país, insistiendo en su defensa del “despliegue lo antes posible del Corredor Atlántico”, al ser “fundamental” para las necesidades del mundo empresarial.

También aludieron al Corredor Mediterráneo y puntualizaron que, aunque cuente con una inversión similar a la del Atlántico, este es “muy amplio” y, en su parte noroeste, “no transcurre al ritmo previsto”, de forma que “es imprescindible terminar toda la infraestructura para que sea operativa”.

“Las cantidades son bastante similares en cuanto al número económico, pero una cosa es la licitación, otra la adjudicación y otra cuándo la obra se termina y ahí es donde vemos que la ejecución de las obras en el noroeste van muy lenta, lo que perjudica su competitividad”, detallaron.

Asimismo, pusieron en valor el apoyo tanto de la Junta de Castilla y León, como del Principado de Asturias y de la Xunta de Galicia, pero insistieron en que el Plan Director es “una encomienda del Ministerio de Transportes y Desarrollo Sostenible”.