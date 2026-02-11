Caja Rural incrementa un 12,9% su volumen de gestión León hasta alcanzar los 1.751 millones y registra una viabilidad “envidiable”

El director general de Caja Rural, Cipriano García, presenta el balance y cuenta de resultados del ejercicio 2025 de la entidad, junto al director de Comunicación y Relaciones Institucionales, Narciso Prieto, y el director territorial de Expansión, Alejandro Hidalgo Borbujo.Peio García

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

“Caja Rural Zamora es un bombón de entidad, con una viabilidad envidiable y una imagen inmejorable”, afirmó hoy el director general, Cipriano García, durante la presentación de los resultados del pasado ejercicio, con unos datos de evolución “muy positivos”, un crecimiento “importante” y una consolidación de actividad. De todos los datos, calificó de “más significativo” el volumen de gestión, que en la provincia de León se situó en 1.751 millones de euros, un 12,9 por ciento más que el año anterior.

Un ejercicio en el Caja Rural aumentó “significativamente” su negocio, con un crecimiento del 12,2 por ciento, hasta alcanzar los 8.168 millones de euros, entre lo que Cipriano García destacó el nuevo crédito concedido a empresas y particulares, que se elevó el pasado año en un 32,6 por cierto y alcanzó los 1.316 millones de euros, en un “claro reflejo del apoyo al tejido productivo”.

“Tenemos crecimientos muchísimo mayores a los de nuestros competidores y unos ratios de rentabilidad, solvencia y eficiencia bancaria muy por encima de ellos”, afirmó García, quien celebró que, en la provincia de León, las cuotas de mercado “continúan en aumento”, de forma que el crédito representa el 9,01 por ciento del mercado, mientras que en depósitos bancarios, la cuota asciende al 6,03 por ciento. Asimismo, la concesión de nuevas operaciones hipotecarias confirmaron el pasado año la “apuesta” de Caja Rural por la provincia, al conceder el 17,8 por ciento de los saldos y totalizado en los últimos cinco año hipotecas por un importe global de 305 millones.

La caja también incrementó durante el pasado año los recursos gestionados, en un 13,9 por ciento, y la inversión, en un 9,3 por ciento, mientras que los recursos propios alcanzaron los 520 millones de euros, un 18 por ciento más que el pasado año, y las reservas sumaron 416 millones, un 18,4 por ciento más. “Esta evolución permite mejorar el ratio de solvencia hasta el máximo histórico del 20,7 por ciento, muy superior a la media del sistema”, añadió el director general de Caja Rural Zamora.

Caja Rural cuenta con un total de 47.000 clientes en la provincia de León, 3.000 más que el año pasado, y 12.169 socios, un 6,3 por ciento más, repartidos en 25 oficinas, nueve de ellas urbanas en la capital. Todos ellos son atendidos por un total de 86 empleados que, cuya media de edad se sitúa en 38 años, de los que el 52 por ciento son mejores. “El resultado de la caja se hace también por sus empleados, que son unos de los elementos fundamentales y determinantes de la evolución, filosofía de cercanía y confianza y esa es nuestra la característica diferenciadora, además de la competitividad en el mercado de los precios”, remarcó Cipriano García.

Al balance financiero se sumó el balance del “compromiso social” de Caja Rural, ya que en 2025 “siguieron creciendo las iniciativas orientadas al desarrollo del entorno” dentro de su “compromiso con el territorio”, mientras que su implicación con el mundo del deporte “volvió a ser especialmente significativa, con especial atención al deporte base”. Asimismo, la Fundación Caja Rural “continúa desempeñando un papel esencial” en la identidad de la caja, con la obra social como “una prioridad”, d ella mano de “importantes donaciones al Fondo de Educación y Promoción”.

Cómo y para qué

El director territorial de Expansión de Caja Rural, Alejandro Hidalgo Borbujo, quiso explicar “cómo” llega la entidad a los datos expuestos por Cipriano García, y que, según aseguró, son “el resultado de un servicio diferente al de todos los demás, que parte de los empleados, con el objetivo de facilitar la vida a los clientes, porque, como las cosas son bastante difíciles en todos los terrenos, por lo menos que los clientes tengan una buena calidad de servicio”.

Hidalgo resaltó que la caja “no ha cerrado ninguna oficina en los 30 años que lleva”, así como que “atiende sin cita previa, no manda a la gente al cajero y sigue siendo una de las pocas entidades financieras con el puesto de caja abierto de 9 a 14 horas y que coge el teléfono” a los clientes, a los que da un trato “personal” y les “habla claro” y ofrece “respuestas rápida”. “Somos una entidad respetada por nuestra competencia y nuestros clientes son nuestra mejor publicidad, porque son la base por la que actuamos y damos el servicios”, afirmó.

En cuanto a la respuesta a para qué sirven los buenos resultados de la caja, el director territorial de Expansión recordó que los beneficios “no se reparten entre el equipo directivo, los empleados o los socios”, sino que “va a reservas” para “hacer la entidad financiera más potente, más solvente y con mayor capacidad de crecimiento”. Otra parte va al retorno a la sociedad leonesa en función del negocio, de forma que, “cuanto más grande son los beneficios, más se reporta a la sociedad”.

“Hemos llegado hasta aquí sin ningún tipo de ayudas púbicas y compitiendo con mayoría del mercado que sí las ha tenido, de manera directa o indirecta, lo que nos enorgullece todavía más”, finalizó.