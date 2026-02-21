La jornadas laborales perdidas por incapacidad temporal crecen un 51% desde 2018 y CEOE propone la firma de “un acuerdo autonómico para la gestión del absentismo"

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El porcentaje de jornadas laborales perdidas sobre las potenciales por incapacidad temporal entre los trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social se situó en Castilla y León en 2024 en el 5,92 por ciento, lo que representa un crecimiento del 51 por ciento, respecto al 3,93 por ciento que se registró en 2018. Un dato “alarmante" para CEOE en la Comunidad, que plantea la firma de “un acuerdo autonómico para la gestión del absentismo, que permita establecer medidas comunes de seguimiento, prevención y reincorporación laboral” y la puesta en marcha de un sistema de información centralizado que permita obtener datos para el diseño de “políticas públicas eficaces”.

El último estudio publicado por el Ivie sobre la incapacidad temporal y la siniestralidad, recogido por Ical, constata que ese “indicador de absentismo” en la Comunidad, se situó ligeramente por debajo de la media nacional del 5,94 por ciento, donde el dato avanzó un 44 por ciento en relación al dato de 2024.

El análisis expone que las comunidades autónomas presentan una distribución heterogénea del indicador de absentismo por incapacidad temporal, ya que los mayores valores del Régimen General se localizan en Canarias, 8,2 por ciento; Galicia, 7,6 por ciento; Melilla, 7,6 por ciento; País Vasco, 7,3 por ciento; y Cantabria, siete por ciento, todas ellas superando el siete por ciento de días perdidos; mientras que Madrid, 4,9 por ciento; La Rioja, cinco por ciento, e Islas Baleares, 5,1 por ciento, presentan las menores tasas.

“El repunte del absentismo vuelve a ser generalizado para todas las comunidades autónomas”, destaca el informe, donde se precisa que respecto a 2018, el incremento acumulado a nivel autonómico oscila entre un ya sustancial 31 por ciento en Islas Baleares a aumentos por encima del 60 por ciento en Canarias, Galicia y Melilla. A la cola de la tabla,

Un análisis más detallado por provincias refleja que Las Palmas (8,6 por ciento) y Bizkaia (8,5 por ciento) registran los mayores ratios, seguidas por Palencia y León (ambas con un 7,4 por ciento). El informe ofrece un mapa con horquillas, con las más afectadas en rojo, por encima del 6,1 por ciento, entre las que también se sitúan Asturias, Murcia, Huelva, Barcelona y Badajoz. En un nivel intermedio del indicador, con porcentajes entre el 5,4 y el 6,1 por ciento, se sitúan en la Comunidad, Burgos y Valladolid; mientras que en verde, entre las de menor porcentaje, con menos del 5,4 por ciento, aparecen el resto de territorios de Castilla y León, Ávila; Salamanca, Segovia, Soria y Zamora.

Grave impacto en la competitividad

Responsables de CEOE en Castilla y León definieron como “alarmante” el aumento del 51 por ciento de las jornadas perdidas desde 2018 y aunque la Comunidad se sitúa ligeramente por debajo de la media nacional, traslada que el porcentaje del 5,92 por ciento es “insostenible y afecta gravemente la competitividad de nuestras empresas y la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social”. “Es crucial revertir esta tendencia y reducir el impacto del absentismo que, en algunas provincias como Palencia y León, alcanza ratios muy preocupantes”, agregaron en declaraciones a Ical.

En este sentido, exponen que el repunte del absentismo responde a un “escenario multicausal donde la prolongación de las bajas por IT juega un papel determinante”. “Esta dilatación de los plazos es consecuencia directa de la saturación en la atención primaria, que genera cuellos de botella en diagnósticos y tratamientos”, indican, para agregar que “La burocracia y las listas de espera no solo perjudican la salud de la persona trabajadora, sino que deterioran la competitividad empresarial”. “Este retraso en la gestión de las IT se traduce en un incremento de costes operativos y en la necesidad de realizar ajustes técnicos que, inevitablemente, lastran la productividad”, sentencian.

En este contexto, desde la organización empresarial afirman que es “prioritaria” una gestión de la IT “más resolutiva y temprana para combatir el absentismo” y proponen “dotar a las mutuas de mayores herramientas de control y diagnóstico, asegurando que cada baja esté debidamente justificada”. “Este enfoque responde al compromiso del V AENC 2023-2025, que insta a las autoridades a colaborar con las mutuas para agilizar la asistencia y reducir tiempos de espera. El objetivo final es doble: garantizar una recuperación óptima para la persona trabajadora y, mediante la negociación colectiva, articular medidas que reduzcan la incidencia de procesos injustificados en las empresas”, argumentan.

En todo caso, la patronal incide en que el objetivo de reducir las tasas de absentismo laboral debe acometerse con una actuación “coordinada” entre los agentes sociales, las administraciones públicas y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, por lo que proponen la firma de “un acuerdo autonómico para la gestión del absentismo, que permita establecer medidas comunes de seguimiento, prevención y reincorporación laboral”.

Igualmente, apelan a que sería conveniente desarrollar un sistema de información centralizado sobre absentismo, que facilite el análisis de datos y permita “diseñar políticas públicas eficaces basadas en criterios objetivos, junto al aumento de la vigilancia de las bajas para evitar abusos injustificados”. Otro tipo de medidas que desde CEOE Castilla y León apuntan que serían efectivas son la promoción de acciones de sensibilización en materia de salud laboral, así como el fomento de programas de empresa saludable.

En cuanto a las críticas sindicales a su postura sobre el absentismo, CEOE en la Comunidad trasladó que “lejos de erosionar los derechos laborales”, su voluntad es “fortalecer el sistema mediante una gestión de la IT más eficaz y corresponsable”. Al respecto, remarcaron que el derecho a la salud “está fuera de toda duda” y en esa línea asumen que “la prevención de riesgos y la lucha contra la siniestralidad como objetivos irrenunciables, trabajando de la mano con el resto de actores para garantizar entornos de trabajo seguros y productivos”.