Fallece el trabajador herido tras caer un objeto desde una torre de tensión en León

CCOO, el Comité de Empresa de Semi, donde trabajaba el fallecido, y UGT lamentan el fallecimiento y esperan que se esclarezcan las causas

LEÓN, 24 (EUROPA PRESS)

El trabajador de 27 años herido este martes en Villarroquel (León) tras caerle un objeto de hierro de una torre de alta tensión ha fallecido horas después del incidente en el centro hospitalario al que fue evacuado, según han confirmado a Europa Press fuentes sindicales.

El suceso se produjo minutos antes de las 11.08 horas de este lunes, 23 de febrero, cuando varias llamadas avisaron del accidente de un trabajador en una zona de monte de Villarroquel después de recibir un golpe de un objeto de hierro que había caído desde una altura de una torre de tensión. Tras el incidente, un helicóptero medicalizado desplazado al lugar evacuó al joven hasta el Complejo Asistencial Universitario de León, donde finalmente ha fallecido este martes.

El Comité de Empresa de Semi --donde trabajaba el joven fallecido-- y CCOO Industria León, en un comunicado recogido por Europa Press, han expresado "su más profundo pesar" por su fallecimiento. "En estos momentos de dolor, trasladamos nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro apoyo a la familia, amistades y compañeros y compañeras del trabajador fallecido", han lamentado.

Tanto el Comité como el sindicato esperan que "se esclarezcan las circunstancias de lo sucedido" y en que se adopten las medidas necesarias conforme a los procedimientos establecidos "cumpliendo siempre la Ley de Prevención Riesgos Laborales".

En este contexto, han señalado que la pérdida de un compañero en el trabajo "supone un duro golpe para toda la plantilla" y por ello han reiterado la importancia de "seguir trabajando por la seguridad y la salud en el trabajo como una prioridad compartida". CCOO ha añadido que permanecerá a disposición de la familia y de la plantilla para todo aquello que puedan necesitar en estos "difíciles momentos".

En la misma línea, UGT Castilla y León ha lamentado el "trágico desenlace" del accidente y ha trasladado a familiares, amigos y compañeros de trabajo sus condolencias y apoyo.

Además, ha lamentado el alto número de trabajadores que han fallecido por acudir a su lugar de trabajo en los primeros meses de este año y ha pedido que no quede "impune" ningún accidente laboral y se esclarezcan "a la mayor brevedad posible las circunstancias de lo sucedido" para adoptar las medidas pertinentes conforme a la seguridad laboral y evitar futuros siniestros con la garantía de "condiciones laborales seguras" en todas las empresas de Castilla y León.

El sindicato considera que la seguridad y la salud en el trabajo es una "asignatura pendiente" en las empresas de la Comunidad porque "no hay un cumplimiento real de la normativa vigente", sino que Simplemente se cubre el expediente", algo que consideran que no es prevención, por lo que han reclamado a empresas y administración que actúen.