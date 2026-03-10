Mercadona gana 1.729 millones en un 2025 "histórico", un 25% más, y logra ventas de 41.900 millones

El presidente de Mercadona, Juan Roig (c), durante una rueda de prensa, a 10 de marzo de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España).Rober Solsona - Europa Press

Roig descarta la expansión a un tercer país porque queda "muchísimo trabajo en Portugal"

Mercadona registró un beneficio de 1.729 millones de euros en 2025, lo que supone un 24,9% más que en el año anterior, tras subir un 8% sus ventas, que ascendieron a los 41.900 millones de euros, según ha anunciado este martes el presidente de la compañía, Juan Roig, que ha calificado 2025 como "histórico".

Del total de facturación de Mercadona, 39.766 millones corresponden al negocio de España y los 2.092 restantes al de Portugal, donde Mercadona cuenta con 69 tiendas del total de 1.672 que conformaban la red de supermercados de la compañía. Las ventas online han proporcionado 1.061 millones de euros, el 2,5% del total de facturación.

La compañía valenciana, que ha presentado sus resultados anuales en en el centro de coinnovación 'Jarrods' de la empresa en el polígono de Fuente del Jarro (Valencia), ha aumentado su cuota de mercado un 0,6%, hasta situarse en un 28,5% del total.

Mercadona ha incrementado un 4% la productividad, un 16% la gestión de pedidos en tiendas, y un 4% en eficiencia energética, lo que ha llevado a Mercadona a obtener su mejor dato histórico de rentabilidad, un 4,5% de beneficio sobre venta neta.

Todo ello ha elevado el beneficio neto de la compañía a 1.729 millones de euros, un 25% más que en 2024, de los cuales 172 millones de euros son fruto de la gestión realizada en su tesorería.

Roig ha señalado que "igual que comer mucho no es una cosa muy buena pero hay que comer todos los días, no es saludable solo perseguir beneficios", pero "ganar dinero es una cosa muy buena" si se hace compatible con satisfacer a los trabajadores, a la sociedad, a los proveedores y a los clientes.

Mercadona destina el 80% de este beneficio (1.383 millones) a reinversiones, con el objetivo de dotar de mayor solidez a la empresa, mientras que el 20% restante (346 millones) lo reparte entre sus accionistas vía dividendos.

Sobre si Mercadona está estudiando implantarse a otros países, Roig ha señalado que no porque aún queda "muchísimo trabajo en Portugal". "No somos portugueses aún, necesitamos conocer más Portugal, abrir más tiendas en Portugal y mientras eso no lo hagamos, no nos moveremos de Portugal", ha dicho.

CREACION DE 5.000 EMPLEOS EN 2025

Mercadona ha creado 5.000 puestos de trabajo en 2025 (4.500 en España y 500 en Portugal), hasta alcanzar una plantilla de 115.000 personas (107.500 en España y 7.500 en Portugal). El salario medio neto ha sido de 2.200 euros netos mensuales a partir de cuatro años de antigüedad para el 71% de su plantilla.

El presidente de Mercadona ha destacado que la mejora de la jornada laboral para los trabajadores con una semana más de vacaciones, el incremento salarial en consonancia con el IPC (2,9% en España y 2,2% en Portugal) y el reparto de 780 millones de euros en primas por objetivos, concretamente dos mensualidades a los trabajadores con menos de 4 años y tres mensualidades a los que superan esta antigüedad (70% de la plantilla) y que recibieron en el mes de febrero 7.250 euro/netos, incluyendo en esta cantidad su salario mensual.

Sobre si la compañía encuentra escasez de mano de obra, Roig ha afirmado: "No tenemos dificultad para encontrar trabajadores". Ha detallado que se lanzó una convocatoria de 400 puestos de trabajo para venta online y se recibieron 8.000 inscripciones.

IMPUESTOS E INVERSIONES

Roig ha destacado que la recaudación de impuestos total asciende a 3.400 millones de euros, de los que 690 millones corresponden al impuesto sobre beneficios con una tasa efectiva del 22,8%. Roig ha incluido el IRPF de los trabajadores por 657 millones de euros y ha destacado una aportación tributario de 6.000 euros por cada trabajador de la empresa.

"Pagar impuestos es una cosa muy sana, es lo que toca y es lo que tenemos que hacer todos los españoles y portugueses", ha resaltado el presidente de Mercadona.

Las inversiones de la empresa valenciana han ascendido a 978 millones de euros en 2025, de los cuales 838 millones han sido en España y 140 millones de euros se corresponden a Portugal.

La compañía cuenta con 2.000 proveedores, que han incrementado sus inversiones un 31%, hasta los 1.700 millones de euros, y que han generado 5.200 nuevos puestos de trabajo en 2025.

OFERTA DE PRODUCTOS

Roig ha reiterado el propósito de Mercadona de ser una empresa "totaler radical". "Una de las cosas que más nos diferencia es que nosotros creemos que una empresa tiene que prescribir. El cliente para nosotros es muy difícil que pueda elegir porque no sabe. Los que más sabemos somos los que tenemos una empresa porque nos dedicamos todo el día a esto y este es nuestro trabajo. El cliente lo que tiene que hacer es acertar", ha señalado.

A preguntas de los medios sobre si quiere decir que cada vez habrá menos marcas en oferta hasta solo tener una, ha puntualizado que no se trata de una "discusión entre marcas o no marcas". "Yo no creo en Hacendado o la marca X, yo creo en la calidad. Hay productos de Hacendado que no son de calidad 10 y productos que sí", ha expuesto, antes de admitir que las cervezas en Mercadona "son muy mejorables" y que la compañía está "en ello".

También ha destacado que el 85% de las compras de productos se realizan a proveedores de España y Portugal, y que solo en el caso de no disponer de productos suficientes se recurren a otros mercados, como el caso de las piñas que proceden de Costa Rica.

PREVISIONES PARA 2026

La compañía prevé invertir más de 1.000 millones de euros en el presente ejercicio para, además de continuar evolucionando su modelo de supermercado hacia el nuevo modelo de establecimiento que impulsará, llamado Tienda 9, ampliar y reformar sus bloques logísticos e impulsar la innovación tecnológica, con la apertura de nuevas Colmenas y la implantación de aplicaciones y herramientas informáticas para mejorar los distintos procesos clave de la compañía.

Asimismo, prevé crear más de 1.000 puestos de trabajo e incrementar un 3,5% sus ventas, hasta alcanzar los 43.200 millones de euros, y consolidar un beneficio similar al del último ejercicio.

SOBRE SU FUTURO RELEVO

Preguntado por si se puede descartar que su futuro relevo al frente de Mercadona sea de alguien de su familia, Roig ha señalado: "Yo estoy de acuerdo en que el puesto de trabajo no se hereda, pero eso no significa que se descarta a cualquiera. Cuando llegue el momento decidiremos a la persona o las personas".