La 39 edición de la Feria Churra concluye en Palencia con casi 5.000 asistentes

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino de Raza Churra (Anche) ha clausurado este domingo la 39 edición de la Feria Nacional de Ganado Ovino Selecto de Raza Churra, un certamen que ha reunido a 5.000 asistentes en sus dos jornadas.

Ganaderos, técnicos, investigadores, empresas e instituciones han participado en un programa que ha combinado divulgación, innovación, gastronomía y actividades abiertas al público, con el que se "refuerza el papel estratégico" de la raza churra en el territorio.

Durante su intervención, la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha resaltado que este año la feria pone el foco en el "verdadero valor" del ovino en extensivo debido a su "huella, su "impacto sobre el territorio y los servicios que presta" tanto a la "sociedad como al medio rural".

En este sentido, ha subrayado la necesidad de que se "impulsen planes específicos" que "refuercen la competitividad del sector" y "garanticen el relevo generacional" con el fin de que se logre un avance hacia un modelo más "moderno, sostenible y atractivo" para los jóvenes.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago Calleja, ha afirmado que la Feria Churra se ha "consolidado como un referente nacional" del sector ovino debido al "trabajo del sector y al respaldo institucional" de administraciones como el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ya que detrás de esta feria existe un "modelo basado en la mejora genética, la innovación" y la sostenibilidad", tal y como recoge un comunicado de Anche remitido a Europa Press.

Asimismo, Calleja ha destacado que en estos ámbitos el Ministerio colabora de forma activa a través del apoyo a las razas autóctonas y a las asociaciones de criadores, por lo cual la raza churra es un ejemplo de cómo "tradición y modernización pueden ir de la mano" con el fin de que se logre la "generación de valor económico", la "fijación de población en el medio rural y una contribución efectiva al equilibrio del territorio".

En la misma línea, el director de ITACyL, Rafael Sáez, a incidido en el trabajo que desde la Junta se realiza para "promover la promoción tanto del lechazo como del queso ligados a esta raza y apuntado a su presencia gratuita en las principales ferias de alimentación de las empresas productoras.

Asimismo, Sáez ha resaltado la colaboración con las entidades que gestionan las "figuras de calidad diferenciada" a través de la "garantía e impulso" de su actividad con la "concesión de ayudas directas" de carácter plurianual, lo cual se suma a la investigación con iniciativas como la Red AKIS, la cual cuenta con un grupo de trabajo "dedicado por entero" al ovino del que se espera que surjan "proyectos muy interesantes" para la "mejora de la competitividad" del sector.

Por su parte, la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha asegurado que este certamen constituye un "evento de primer nivel" y ha agradecido a todos aquellos que hacen posible la celebración de una feria que "genera riqueza y valor añadido" con el fin de que el "talento ganadero mantenga la población en el medio rural".

Asimismo, Andrés ha apuntado que desde el Ayuntamiento se logra la "unión de la ciudad con el mercado de ganado" al que la gente acude para "conocer y aprender" en esa "transmisión de conocimientos" que se realiza en las mesas redondas.

También ha puesto en valor Pintaca como un "especial evento gastronómico" donde los asistentes pueden degustar diferentes "creaciones gastronómicas", una actividad incluira en la feria.

Para finalizar, el presidente de Anche, Luis José Martín, ha destacado que esta había sido su "primera inauguración al frente de la asociación" y ha reiterado el "compromiso del sector con la sostenibilidad y la innovación".

Asimismo, ha hecho hincapié en la necesidad de que se logre la "incorporación de más socios" y el refuerzo de los "programas de selección", todo lo cual debe ir de la mano de un "avance en tecnologías" como drones, GPS o vallados virtuales con el fin de que se alcance una "mejora de la eficiencia" y la "adaptación de la raza".

FUTURO DEL OVINO

Así, la Feria Churra ha vuelto a posicionarse como un "punto de encuentro imprescindible" para ganaderos, técnicos, investigadores, empresas e instituciones, así como para el público general interesado en el conocimiento del sector ovino y del "valor de la raza churra".

En este contexto, durante los dos días de actividad se han abordado cuestiones clave para el futuro del sector a través de ponencias y debates centrados en la "sostenibilidad, la innovación y el papel del ovino" en el territorio.

Entre las citas destacadas del programa se ha celebrado la ponencia bajo el título 'Huella de carbono y ovino: retos y oportunidades para la mejora de su sostenibilidad', la cual ha estado a cargo de Roberto Ruiz Santos, quien ejerce como investigador y coordinador del proyecto europeo LIFE Green Sheep.

También ha tenido lugar el debate 'Cuando la ganadería ahorra dinero público', en el que han participado expertos como Amparo Morell, veterinaria de Anche; Santiago de Castro, asesor Consejería Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León; Jesús Manuel Sevilla, delegado de Agricultura y Desarrollo Rural de la Diputación de Palencia; Raúl Bodas de ITACYL; Javier Pérez, investigador del IMIB (Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad)- CSIC; Adolfo Laviña, secretario ejecutivo de la rasa aragonesa (ANGRA) y Roberto Ruiz Santos, investigador y coordinador en LIFE Green Sheep (España/Europa).

En este sentido, se han analizado los servicios ecosistémicos que prestan los rebaños en pastoreo, tales como la prevención de incendios, el mantenimiento del paisaje o la conservación de la biodiversidad, de forma que el estudio de estas aportaciones ha permitido destacar el valor del sector en la protección del entorno natural.

La programación técnica ha incluido la presentación de la 'Guía para la creación de nuevas empresas ganaderas', la cual ha corrido a cargo de la Fundación Global Nature con la participación de la pastora y ganadera Nerea del Río, la ingeniera forestal Alicia Bello y el biólogo José Morales.

Además, uno de los momentos más significativos de esta edición ha sido el hermanamiento entre la raza Churra y la raza Rasa Aragonesa, el cual ha constituido un "acto simbólico" que ha reforzado la colaboración entre asociaciones y la "defensa conjunta" de las razas autóctonas.

Como es tradición, la Feria también ha acogido los concursos morfológicos de la raza churra, espacio en el cual se han exhibido los "mejores ejemplares" de distintas explotaciones pertenecientes a Anche.