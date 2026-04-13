Mueren 104 trabajadores en accidente laboral hasta febrero, seis más que en 2025

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Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

Un total de 104 trabajadores fallecieron en accidente laboral hasta febrero, seis personas más que en el mismo periodo del año anterior, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social publicados este lunes.

La mayor parte de los accidentes mortales del primer mes del año se produjeron por infartos y derrames cerebrales (40), golpes por la caída de un trabajador (14) y accidentes de tráfico (14), entre las principales causas.

De acuerdo con los datos provisionales del Ministerio, los accidentes mortales en jornada de trabajo avanzaron un 15,2% hasta febrero tras registrarse 91 fallecidos, 12 más que igual periodo de 2025, mientras que los siniestros 'in itínere' con resultado de muerte cayeron un 31,6%, hasta un total de trece fallecidos, seis menos que un año antes.

Dentro de los accidentes mortales en jornada de trabajo, el sector servicios registró el mayor número de fallecidos, un total de 47, con un aumento del 14,6% frente a 2025. También elevaron su cifra de siniestros mortales el sector agrario, donde se registraron 8 fallecidos, seis menos que hasta febrero del año pasado, y la industria, con cinco fallecidos menos, hasta un total de 16 muertes.

Por contra, los accidentes mortales en jornada de trabajo bajaron en la construcción, que registró 20 fallecidos, cinco menos que hasta febrero de 2025.

En todo caso, Trabajo recuerda que las variaciones sobre igual mes del año anterior pueden ser poco representativas a nivel estadístico, dado el diferente número de días laborales del breve periodo que se compara.

CAEN LOS SINIESTROS GRAVES

Los accidentes con baja laboral disminuyeron un 0,6% hasta febrero, hasta un total de 91.383, de los que 77.663 se produjeron en el centro de trabajo (-1,7%) y 13.720 fueron accidentes 'in itínere' (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo o viceversa), con un aumento interanual del 6,3%.

Según la estadística de Trabajo, los accidentes graves en jornada laboral totalizaron 527 hasta febrero, un 2,3% más que en igual periodo de 2025, mientras que los siniestros 'in itínere' de carácter grave subieron un 5,6%, hasta los 131.

Los accidentes leves en jornada de trabajo retrocedieron un 1,8%, hasta un total de 77.045, en tanto que los siniestros 'in itínere' calificados como leves subieron un 6,4%, hasta los 13.576.

101 FALLECIDOS ERAN ASALARIADOS Y TRES TRABAJABAN POR CUENTA PROPIA

La estadística de Trabajo revela además que de los 104 trabajadores que perdieron la vida en un accidente laboral hasta febrero, 101 eran asalariados, ocho menos que en igual mes de 2025, mientras que tres fallecidos eran trabajadores autónomos, dos menos que hasta febrero del año pasado.

En total, los trabajadores por cuenta propia sufrieron en los dos primeros meses del año 4.015 accidentes laborales con baja, un 5,4% menos que en igual periodo de 2025, con 3.713 siniestros en jornada de trabajo (-6,1%) y 302 accidentes 'in itínere', un 4,1% más.

Asimismo, según los datos provisionales del Ministerio, hasta febrero se notificaron 76.104 accidentes sin baja laboral, un 2,3% menos que el mismo mes del año pasado.

En un comunicado, el sindicato UGT ha afirmado que seguirán la evolución de los accidentes mortales de "cerca", ya que consideran que el aumento es "muy preocupante", y han reivindicado soluciones para acabar con la siniestralidad laboral de manera urgente.

En este sentido, han insistido en la gran oportunidad de reformar la normativa en materia de prevención de riesgos laborales para lo que pide responsabilidad con la sociedad a los distintos grupos parlamentarios.