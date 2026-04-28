Mañueco asegura que Castilla y León estará “siempre” al lado de la automoción y la movilidad conectada por su “potencial”

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde, Jesús Julio Carnero, participan en el acto de presentación del proyecto de Movilidad Sostenible de Valladolid.Rubén Cacho

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El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró hoy en Valladolid que la Comunidad estará “siempre” al lado de la automoción y la movilidad conectada por ser un sector con “potencial”. “Vamos a seguir apostando con fuerza por la automoción y la innovación tecnológica”, aseveró.

Con motivo de la presentación del proyecto de Movilidad Conectada de Valladolid, Mañueco subrayó que, pese al “convulso” escenario global, el sector de la automoción en Castilla y León afronta un futuro “prometedor” gracias al alto nivel de competitividad y al “alto” compromiso de las empresas instaladas en la Comunidad, que continúan con su apuesta por “nuestra tierra”. Un claro ejemplo, precisó, según recogió la Agencia Ical, es que las multinacionales impulsan planes industriales en Castilla y León.

El proyecto, en el que la Junta aporta 3,5 millones de euros mientras que el grueso de la inversión corre a cargo del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Next Generation de la Unión Europea, permitirá que Valladolid cuente con un circuito urbano para coches conectados para que los fabricantes de automóviles realicen pruebas de referencia en conectividad y de ciberseguridad de alto nivel asociada en un entorno real. “Esto permitirá situar a Castilla y León en la vanguardia de la movilidad inteligente”, añadió el presidente en funciones. En este sentido, reiteró la necesidad de continuar en la línea de contribuir “activamente” a transformar y ganar el mejor futuro para la automoción, Valladolid y la Comunidad.

No en vano, Alfonso Fernández Mañueco destacó que el circuito urbano de movilidad conectada y ciberseguro es único en España y uno de los más importantes de Europa. “Valladolid se colocará, una vez más, a la vanguardia de la modernidad y del progreso de la mano de la movilidad inteligente. Será un laboratorio de ciberseguridad a cielo abierto en un entorno urbano real”, sentenció.

El presidente de la Junta en funciones se refirió a las “bondades” de la colaboración público-privada, al suponer una herramienta “imprescindible” para avanzar. También, habló de la colaboración entre las administraciones para sacar adelante iniciativas “útiles” e “innovadoras” al servicio de las personas.