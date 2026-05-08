Francisco Vázquez destaca que la FP genera empleo y fija población y talento en el territorio para luchar contra el “gran desafío” demográfico

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez; el presidente de CEOE Valladolid, Carlos Magdaleno, y el director de Área de Negocio en Valladolid de Caixabank Dualiza, José Ángel Torres, participan en la inauguración de la V Feria de Empleo y Formación Profesional.Rubén Cacho

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El presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, destacó hoy en Valladolid que la Formación Profesional (FP) genera empleo pero también fija población y talento en el territorio para así luchar contra el “gran desafío” demográfico que afecta a la Comunidad. Además, reconoció que el empleo juvenil es uno de los “pilares fundamentales” para el desarrollo de cualquier sociedad y valoró, en este sentido, que Castilla y León se encuentra a la “vanguardia” de las políticas educativas y laborales de España. No en vano, aseguró que la Comunidad trabaja “incansablemente” para crear un entorno donde los jóvenes puedan formarse, crecer y desarrollar su talento para que, al finalizar sus estudios, estén “plenamente integrados” y afronten, con garantías, los retos del mundo laboral.

Con motivo de la inauguración de la V Feria de Empleo y Formación Profesional organizada por CEOE Valladolid y CaixaBank Dualiza con la colaboración de las Cortes, que prestó su vestíbulo para la cita, Vázquez recordó que el sistema de FP en Castilla y León no ha parado de crecer en los últimos años, hasta el punto que se han implantado 191 nuevos ciclos formativos y 177 cursos de especialización. “Las cifras hablan por sí solas y demuestran la apuesta sostenida y coherente, que se refuerzan en 2026 para seguir con esta oferta y mejorar la calidad de los estudios, además de mejorar los vínculos con el tejido empresarial”, aseveró.

Francisco Vázquez recordó, según recogió Ical, la alta empleabilidad de los titulados de FP que en la Comunidad alcanza, de media, el 87 por ciento, aunque es del cien por cien en varias familias profesionales.

De ahí que valorara la importancia de este tipo de citas para “construir” futuro, formación y mundo laboral. “Hoy es un día para mirar hacia adelante, explorar oportunidades que están al alcance de todos los participantes y dar un paso decisivo hacia la construcción de un nuevo futuro profesional para muchas personas”, añadió. Y es que los alumnos tienen la oportunidad de conocer directamente a empresas y centros de FP, que están dispuestos a abrir sus puertas a los más jóvenes para que puedan acceder al mundo laboral con perfiles cualificados, que valoran las compañías.

En la misma línea, se pronunció el presidente de CEOE Valladolid, Carlos Magdaleno, al valorar la importancia de “juntar” en un espacio a 33 empresas (grandes, medianas y pequeñas) y los 22 centros de FP para que conozcan las necesidades del sector empresarial y así modificar los ciclos para que se adapten a lo que demanda el mercado, sobre todo con la interrupción de la Inteligencia Artificial (IA) y las nuevas tecnologías.

Magdaleno reconoció los problemas que tienen las empresas de la provincia para encontrar trabajadores cualificados e, incluso, sin cualificación. “Echamos de menos una buena gestión de los trabajadores que puedan venir de fuera contratados en origen, que vengan con el puesto de trabajo porque aquí somos capaces de acogerlos y de formarlos”, subrayó. Frente a ello, consideró que la llegada de extranjeros de manera irregular crea “muchos problemas” y es “muchísimo peor” de controlar.

Por último, el director de Área de Negocio en Valladolid de Caixabank Dualiza, José Ángel Torres, también valoró este tipo de encuentros como “punto de encuentro” entre educación y empresa y demuestra que cuando las instituciones y el tejido productivo trabajan de forma coordinada se generan oportunidades “reales” para los jóvenes y para el conjunto de la sociedad.

Además, afirmó a Ical, que tiene lugar en un contexto “especialmente relevante” para España y Castilla y León, que afrontan un importante reto de relevo generacional, con la incorporación de jóvenes cualificados al mercado laboral para sostener la actividad económica, la productividad y la competitividad de las empresas. A su juicio, la FP se ha consolidado como una una vía directa hacia el empleo, que está alineada con las necesidades reales del mercado y con una elevada capacidad de inserción laboral.

Torres puso el acento en un elemento “indispensable” como es la orientación, que no se debe limitar a informar sino que ayuda a los jóvenes “a conocerse. a descubrir sus capacidades y a tomar decisiones fundamentadas sobre su futuro académico y profesional”. De ahí, la importancia de estas ferias para que los alumnos conozcan de primera mano la oferta formativa de una treintena de centros y también para hablar directamente con las empresas de distintos sectores productivos. De esta manera, expuso, comprenderán los perfiles profesionales que buscan. “Esto es orientación aplicada a la realidad que convierte las decisiones de estos estudiantes en decisiones formativas y en decisiones de futuro”, sentenció.

Un trabajo en el que, destacó, está empeñado Caixabank Dualiza para que la Formación Profesional sea reconocida como una opción de “mucho valor” de oportunidades y de desarrollo, tanto personal como profesional. “Queremos que los jóvenes miren la FP como un camino sólido para construir su proyecto de vida sin renunciar a su entorno más cercano”, concluyó.