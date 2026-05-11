Unión de Uniones replica al Ministerio y aclara que el sector del vacuno "no está en un momento de bonanza"

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos contradice las conclusiones que extrajo el Ministerio de Agricultura tras la reunión sectorial de vacuno de carne de la semana pasada y ha aclarado que el sector "no está en un momento de bonanza", sino "más bien de cierta estabilidad, sin picos drásticos, pero la misma senda de precios bajos en lonja".

En concreto, la organización agraria precisa en un comunicado que el importe de las canales lleva bajando prácticamente desde febrero, como en el caso de vacas para abasto, donde se registran caídas importantes mientras que los costes no paran de subir, con incrementos de cerca de un 4 por ciento (precios de marzo sobre enero,) hasta el 30 por ciento en el caso del gasoil, en comparación con inicios de año.

Por su parte, Unión de Uniones señala que los censos siguen sin recuperarse e incluso se mantiene el descenso, pese a la relativa buena situación del sector.

La organización agraria, además, explica que, por lo que concierne al comercio exterior, ya antes de la aprobación provisional del acuerdo UE- Mercosur, se habían incrementado las importaciones de países como Brasil (62%) y Uruguay (33%) a la UE, según los datos de la Comisión Europea (datos de enero y febrero de 2026 comparados con 2025), mientras que las exportaciones europeas se habían reducido en un 20% con respecto al mismo periodo del año pasado.

"Vemos con ojos muy distintos a los del Ministerio el panorama actual. El contexto geopolítico afecta sin duda a costes de producción y a comercio exterior. Acuerdos comerciales como el de Mercosur, además, nos sitúan en una competencia más agresiva y desigual. Nuestros ganaderos están preocupados. Entre la incertidumbre y el poco margen que deja el vacuno de carne, ejercer esta actividad cada vez es más difícil", han señalado.

Por otro lado, la organización señala que hay que sumar otros aspectos externos al mercado que resultan clave para el buen funcionamiento de la actividad, como la climatología o los problemas de sanidad animal.

Para la ganadería extensiva, en algunas zonas concretas, va a ser un problema esta campaña encontrar pastos, pues las altas temperaturas de abril han hecho que se agostaran antes de estas lluvias, por lo que tendrán que afrontar un mayor coste de alimentación externa.

Además, la previsión de cosecha de paja y otros forrajes, por el mismo motivo, tampoco resulta halagüeña, suponiendo un incremento en los gastos.

La organización señala igualmente que las enfermedades del ganado, como la DNC, hacen que las ganaderías tengan que extremar sus medidas de bioseguridad, sumando un nuevo capítulo de inversión a la actividad.