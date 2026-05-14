CCOO avisa que no permitirá a Renault que "amenace" y exige negociar o habrá movilizaciones

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La secretaria general de CCOO Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, ha avisado de que el sindicato no permitirá a Renault que "amenace" con llevarse el plan industrial a otro sitio y exigirá volver a abrir la negociación o se llevarán a cabo movilizaciones.

De los muros, en un desayuno informativo en el que ha abordado diversos asuntos como el bloqueo de la negociación de un centenar de convenios colectivos en Castilla y León, se ha referido en concreto al de Renault después de que la empresa anunciara la suspensión de la adjudicación de vehículos a las plantas españolas y presentara una oferta a la baja en la última reunión ante la negativa de los sindicatos a aceptar la anterior.

A este respecto, ha incidido en que todas las centrales sindicales que tienen representación en la empresa han pedido que se reabra la negociación porque consideran que no se puede aceptar la propuesta que habían hecho en determinadas materias, sobre todo en la salarial, al no haber una recuperación "efectiva" del poder adquisitivo.

Además, ha apuntado que es una empresa en la que ha habido que hacer "determinados sacrificios" por parte de los trabajadores por el mantenimiento del empleo y del plan industrial.

"Ahora tampoco vamos a permitir que nos amenacen con que el plan industrial que está encima de la mesa, que es para diez años, tanto para la planta de Palencia como para la de Valladolid, se lo vayan a llevar a otro sitio, es una amenaza", ha insistido.

Por ello, ha explicado que el sindicato exigirá que se vuelta a abrir la negociación y, de lo contrario, ha asegurado que habrá movilizaciones, que están todavía por determinar. "Pero no vamos a aceptar el planteamiento que está haciendo ahora mismo la empresa", ha aseverado.

PELIGRO DE DESLOCALIZACIONES

En este contexto, ha recordado que hay "grandes" empresas multinacionales que reciben subvenciones del Gobierno y de la Junta de Castilla y León que en "muchas ocasiones" no están sujetas al mantenimiento del empleo y después se producen deslocalizaciones cuando tienen otros intereses, de lo que ha afirmado que hay muchos casos en la Comunidad, uno de los más recientes el de Azucarera en La Bañeza (León).

"No puede haber empresas multinacionales que reciban subvenciones y que en el momento que tengan oportunidades de negocio, se vayan y cierren las empresas que han abierto aquí y generen un paro tremendo en comarcas donde ya hay muchas dificultades de tener empleo", ha matizado.

Ana Fernández se ha referido al bloqueo del convenio de Renault en un contexto en el que considera que hay que reforzar la negociación colectiva para poder recuperar poder adquisitivo y ha asegurado que hay personas con salarios que incluso superan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y no pueden llegar a final de mes, por lo que la única solución es incrementar salarios, que ha señalado que en Castilla y León están diez puntos por debajo de la media.

Sin embargo, ha criticado que la negociación colectiva esté "muy bloqueada" en Castilla y León, con más de 100 convenios en esta situación, algunos que llegan bloqueados del pasado y otros que hay que negociar ahora, algo que también ha atribuido a una actitud de la patronal respecto a la reducción de jornada, algo que los empresarios saben que los sindicatos llevan en sus plataformas, junto a los salarios.

Así, ha recordado que, en su momento, cuando se negociaba en el ámbito estatal la norma para reducir la jornada, se bloqueó la negociación y ha afirmado que CEOE, para no apoyarla, argumentó que era una cuestión que había que llevar a la negociación colectiva.

"Y cuando no tenemos norma y hay que llevarlo a la negociación colectiva tenemos la dificultad de poder realmente empezar a negociar y hablar de ello y hablar de salarios", ha explicado la secretaria autonómica de CCOO, quien ha añadido que esta situación genera el "bloqueo", pero además la "actitud más bien negativa" a la negociación de estos dos aspectos genera que empiece a haber más conflictividad laboral.

Como ejemplos de este bloqueo ha puesto el convenio colectivo provincial de hostelería y del metal en Soria o los conflictos en educación de cero a tres años, donde se ha convocado una huelga y se mantienen movilizaciones y ha recordado que se ha iniciado la negociación del convenio provincial de limpieza en Valladolid.