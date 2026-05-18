Sube un 3,4% la compraventa de viviendas en marzo, cuarto mejor dato del país donde baja un 2,2%

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

La compraventa de viviendas en Castilla y León aumentó un 3,4 por ciento en marzo respecto al mismo mes de 2025 hasta un total de 3.068 operaciones, frente a un descenso del 2,2 por ciento en el resto del país, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del cuarto mayor aumento, junto a la Comunidad Valenciana, en la evolución de la compraventa de viviendas que creció en ocho territorios liderados por Castilla-La Mancha (11,5 por ciento), Comunidad Foral de Navarra (8,2 por ciento) y La Rioja (5,2 por ciento).

Las 3.068 compraventas de viviendas suponen el segundo mejor dato de este índice en un mes de marzo de la serie histórica en la Comunidad que suma dos meses de ascensos.

Por su parte, en comparación con el mes anterior, el ascenso en este tipo de operaciones ha sido del 5,0 por ciento.

De las operaciones de compraventa anotadas en marzo en Castilla y León, 2.848 se realizaron sobre viviendas libres y 220 sobre inmuebles de protección oficial y en función de la antigüedad de los inmuebles, 482 operaciones correspondieron a viviendas nuevas y 2.586 estuvieron relacionadas con edificios usados.

Por provincias, Valladolid lideró la compraventa de viviendas con 611 seguida de León (560), Burgos (493), Salamanca (434), Segovia (255), Ávila (228), Palencia (205), Zamora (175) y Soria (107).

En marzo se realizaron un total de 5.423 operaciones sobre viviendas y además de las 3.068 compraventas, 1.324 fueron herencias, 910 donaciones y tres permutas.

En total, durante marzo se transmitieron en Castilla y León 18.687 fincas, un 4,0 por ciento más que hace un año, por encima del incremento nacional que alcanzó el 2,7 por ciento. De ellas se trasmitieron 10.620 fincas urbanas a través de 5.898 compraventas, 2.352 herencias, 245 donaciones, 16 permutas y 2.109 operaciones de otro tipo. Igualmente, se realizaron 8.067 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 3.311 herencias, 2.406 compraventas, 171 donaciones, 40 permutas y 2.139 operaciones de otro tipo.