Unión de Uniones pide ampliar las ayudas a gasóleo y fertilizantes para compensar el incremento de costes

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha reclamado al Gobierno la ampliación "urgente" de las ayudas agrarias incluidas en el Real Decreto-ley 7/2026 para compensar el fuerte incremento de costes provocado por la crisis de Oriente Medio, especialmente en gasóleo agrícola y fertilizantes, según informa en un comunicado.

En concreto, la organización agraria, tras realizar un análisis económico, considera que las ayudas aprobadas resultan "claramente insuficientes" frente al sobrecoste real soportado por las explotaciones y recuerda que el nuevo Marco Temporal de Crisis aprobado por la Comisión Europea (CE) permite reforzar significativamente estas compensaciones.

De esta forma, se ha dirigido al ministro de Agricultura, Luis Planas, para señalarle que el Gobierno español no ha agotado el margen de actuación permitido por Bruselas y que el Marco Temporal europeo autoriza ayudas de hasta el 70% de los costes extraordinarios de combustible y fertilizantes soportados por agricultores y ganaderos hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, el RDL 7/2026 limita la cobertura del gasóleo al período comprendido hasta el 30 de junio y deja las ayudas muy por debajo de ese umbral máximo.

En el caso del gasóleo agrícola, Unión de Uniones estima que la ayuda actualmente aprobada apenas cubre alrededor del 30% del sobrecoste soportado durante el período subvencionable y únicamente el 10,7% si se toma como referencia todo el período admisible hasta final de 2026.

El informe calcula que existiría margen jurídico y presupuestario para ampliar las ayudas en aproximadamente 289 millones de euros adicionales si se prorrogase el apoyo hasta el 31 de diciembre.

Respecto a los fertilizantes, la organización recuerda que el propio análisis de la CE reconoce "incrementos muy intensos" de precios tras el estallido de la crisis. Según sus cálculos la ayuda de 500 millones aprobada por el Gobierno cubriría únicamente algo más del 51% del sobrecoste teórico estimado, mientras que el Marco Temporal permitiría elevar la cobertura hasta aproximadamente 684 millones de euros.

"Los agricultores y ganaderos estamos soportando costes extraordinarios que no podemos repercutir en los precios que percibimos por nuestros productos, porque sigue sin cumplirse la Ley de la Cadena Alimentaria", han denunciado.

En este contexto, la organización reclama que el Ejecutivo apruebe una modificación del RDL 7/2026 o un nuevo real decreto-ley que permita extender las ayudas al gasóleo agrícola hasta final de año y recalcular tanto las ayudas al combustible como a los fertilizantes para aproximarlas al límite del 70% previsto por la CE, así como incluir a la actividad apícola en el paquete de ayudas.