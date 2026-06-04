Desregulación, talento, formación y fiscalidad, prioridades del nuevo presidente de EFCL

Intervención del nuevo presidente de Empresa Familiar Castilla y León Andrés Hernando en la Asamblea Extraordinaria.Miriam Chacón

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El nuevo presidente de Empresa Familiar de Castilla y León, Andrés Hernando, CEO y fundador de Hiperbaric, se marcó hoy como prioridades de su mandato la desregulación, la captación de talento, la formación y fiscalidad.

Hernando fue elegido en sustitución de Isidoro J. Alanis, fundador y presidente en Grupo Global, en una asamblea extraordinaria celebrada por EFCL, en el Monasterio de Valbuena, donde abogó por profundizar en el trabajo con el nuevo Gobierno regional que encabezará Alfonso Fernández Mañueco, que se constituirá tras el acuerdo suscrito ayer entre PP y Vox, del que valoró la vicepresidencia de desregulación.

“El Gobierno tiene un montón de frentes que cubrir y está bien que hayan puesto una conserjería de desregulación y vamos a ver qué desregulan, pero vamos a tener que trabajar muy duro para que realmente lo que desregulen sea útil para todos”, relató.

Andrés Hernando avanzó que solicitarán una reunión con Mañueco en cuanto se constituya el nuevo Gobierno, en la que plantearán la creación de un “equipo de trabajo” con la Junta para avanzar en la eliminación de trámites burocráticos así como en materia de fiscalidad, con el reto de acabar con los gravámenes sobre el patrimonio y sucesiones, y aseveró que la formación también será un tema prioritario, como recoge Ical.

“Vamos a ver cómo nos recibe el nuevo Gobierno, pero pensamos que bien, porque de alguna manera hemos tenido la puerta abierta siempre y esperamos que esto siga así”, dijo, para sentenciar que “la Junta tiene cosas que decir pero también tiene cosas que hacer con el Gobierno central, porque al final, tenemos que trabajar todos para que en conjunto vayan las cosas mejor”.

En este sentido, denunció que en este momento, Castilla y León “es la segunda comunidad que más empresas pierde por temas fiscales para apuntar a lo que llaman “la pena de banquillo, que son las inspecciones fiscales”. “En Castilla y León hay muchísimas más inspecciones per cápita que las que tienen en otras comunidades y eso tenemos que trabajarlo de alguna manera”, sentenció.

Al respecto, aseguró que en esto, el presidente de EEUU, Donald Trump, “nos ha dado un ejemplo”, porque “ha dicho que había que bajar a la desregulación y ha despedido a media administración americana”. “No voy a defender a Trump, pero Estados Unidos sigue funcionando. Entonces, a lo mejor hay que quitar inspectores que no tienen nada que hacer y dedicarlos a otras cosas”, dijo.

Andrés Hernando insistió en la desregulación como “mandato claro” de la asociación, y sentenció que su reto es “facilitar todos los trámites burocráticos a las empresas para que nos dediquemos a lo que tenemos que dedicarnos, que es a crear valor, a mejorar la sociedad”.

Asimismo, incidió en que “una parte importante” de su mandato, a través de la fundación, será el talento, por el que “compiten” las empresas. “Vamos a trabajar por mejorar el talento, por mejorar la formación, porque haya más talento para seguir creciendo”.

Una gran noticia

Por su parte, el presidente saliente, Isidoro J. Alanis, en la misma línea, dejó claro que “no podemos tener una administración tan lenta, tan pesada, tan llena de obstáculos para la creación de riqueza y para la creación de empleo”. “No podemos tener una administración que no vaya de la mano en la tecnología. No podemos tener una administración donde se asuma la cita previa de los propios contribuyentes. No podemos tener una administración donde haya teletrabajo. La administración tiene que estar al servicio de los ciudadanos”, argumentó.

Al respecto, también dio la bienvenida a la “gran noticia” de la creación de una consejería de desregulación dentro del acuerdo PP-Vox. “Nos gusta mucho, empieza bien este nuevo Gobierno porque creemos que es el camino para hacer de Castilla y León una comunidad mucho más empresaria, mucho más emprendedora, con mucho más ahínco en lo que es importante, que es que la iniciativa privada tome el relevo a la iniciativa pública”, relató.

Lucha contra el absentismo

Junto a la burocracia, el alto ejecutivo también señaló a otro de los temas pendientes contra el que “hemos luchado mucho y con poco éxito”, el absentismo. “No podemos estar con cifras del ocho o nueve por ciento y asumirlas como buenas. Eso para España y para Castilla y León es un drama, es una lacra, contra la que hay que luchar”, dijo, para apuntar hacia el absentismo “falso”, porque “ningún empresario dice absolutamente nada del provocado por enfermedades”.

Este empresario indicó que los datos de absentismo hoy están muy por encima que en la COVID, cuando se situó en el cinco por ciento, o en 2019, con un 2,5 por ciento, y sentenció que “la gente no se pone cuatro veces más mala cinco años después”. Así ,apeló a los poderes públicos a tomar medidas y apuntó al consejero de Sanidad al que exhortó “tomar medidas concretas para forzar a los sanitarios a que den las bajas cuando sean reales y que den las altas cuando se tengan que dar”. “Es su obligación”, dijo, para asegurar que hay “muchas herramientas para reducir las bajas laborales”. “Castilla y León es una de las regiones que tiene más absentismo, la quinta o la sexta de España, y debemos platearnos por qué y poner medios políticos para acabar con esta lacra”, zanjó.

Isidoro J. Alanis trasladó su convencimiento en que su sustituto en el cargo “va a continuar el legado de los 27 años de esta grandísima asociación” que es la “más importante de empresarios que hay en nuestra región”. En este sentido, recalcó que Empresa Familiar de Castilla y León agrupa a 190 empresas medianas y grandes que aportan el 16 por ciento del producto interior bruto y el siete por ciento de los puestos de trabajo de la Comunidad.

Asimismo, defendió que EFLC es “un ejemplo de independencia, de libertad y de defensa de las necesidades de la empresa familiar como pilar fundamental del estado de bienestar”. “Nosotros somos el pilar del estado de bienestar porque somos los que creamos los puestos de trabajo, los que pagamos impuestos y gracias al esfuerzo y al trabajo de todos nuestros asociados y de la gente que trabaja con nosotros podemos tener un nivel social como el que tenemos”, dijo.