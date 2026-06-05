Carriedo defiende la empresa familiar como “vital para el futuro” de Castilla y León y garantiza colaboración para impulsar proyectos en común

El consejero en funciones de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, participa en el XII Congreso Regional de Empresa Familiar.Miriam Chacón

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El consejero de Economía y Hacienda en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, sentenció hoy que las empresas familiares “son vitales para el futuro de nuestra Comunidad” y ensalzó que “han contribuido al éxito de los últimos años en crecimiento económico, en creación de empleo y en exportaciones”

Carriedo, que participó en la clausura en el XII Congreso Regional de Empresa Familiar celebrado en el Monasterio de Valbuena, donde felicitó al nuevo presidente de la organización, Andrés Hernando, CEO y fundador de Hiperbaric, insistió en que desde el Gobierno regional están “a disposición de seguir colaborando con la empresa familiar, haciendo cosas juntos y manteniendo proyectos e iniciativas en común”, como recoge Ical.

El consejero constató su apoyo a esta parte esencial del tejido productivo de Castilla y León y constató que desde el Ejecutivo autonómico, son “conscientes” de que “hoy las empresas en Castilla y León tienen retos muy importantes y desafíos vitales, algunos de ellos en el corto plazo por circunstancias externas como puede ser la alta inflación, el coste de las materias primas o la dificultad de acceso a determinados suministros”.

El portavoz de la Junta en funciones también apuntó a la financiación de las empresas así como a la “dificultad para exportar en un contexto de proteccionismo que vivimos en el ámbito internacional”, junto a “las dificultades de crecimiento de algunos de nuestros principales compradores”.

A estos factores coyunturales, Carlos Fernández Carriedo sumó “algunos estructurales, porque el mundo camina hacia una mayor innovación y digitalización y ésta ya no solamente es un reto sino que es una necesidad a abordar”, dijo. “Si no se acomete, las empresas se quedarán atrás y, especialmente, lo sufrirán las pymes, muchas de ellas, empresas de carácter familiar y por tanto ahí vamos a estar siempre”, resumió.

En este contexto, repitió su agradecimiento a la labor de EFCL y su “papel fundamental” y garantizó que “estarán a su lado para hacer cosas en común los próximos tiempos y al lado del nuevo presidente”, del que destacó que es “una persona muy identificada con la innovación y con la empresa de nuestra comunidad autónoma”.

Carlos Fernández Carriedo recordó el trabajo conjunto de EFCL con el Gobierno regional y puso de relieve de gestión directa de la asociación con fondos de la Junta y el BEI, como el plan de crecimiento innovador, un “programa de éxito”, dijo, que “ha permitido en este periodo apoyar a un total de 111 empresas con más de 250 millones de euros y que ha movilizado inversiones empresariales por casi 760 millones”. “Es un plan de éxito y que se haga junto con la empresa familiar pues significa en definitiva que llegamos mejor a las empresas y que esto resulta mucho más eficaz”, argumentó.

El consejero de Economía y Hacienda insistió en la “labor permanente de trabajo” con EFCL cuando les proponen iniciativas y retos par el futuro y remarcó que bajadas de impuestos “tienen su sello y nombre como la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones en Castilla y León, que es algo que afecta de forma muy directa a la empresa familiar”.

Por último, recalcó su propuesta de “ir reduciendo trámites administrativos, para luchar contra un exceso de burocracia que puede haber en las administraciones públicas y nos presentan programas y propuestas en esa misma dirección”.