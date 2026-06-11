Christian Stein, nuevo CEO de Renault Group España en sustitución de Josep María Recasens.

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El nuevo CEO de Renault Group España será Christian Stein con efectividad desde el 1 de julio, en sustitución de Josep María Recasens, quien decidió emprender nuevos retos profesionales fuera de la compañía. Stein compatibilizará esta nueva posición con su actual responsabilidad como Chief Communication Officer de Renault Group, reportando a François Provost, CEO de Renault Group.

La compañía informó de que como CEO de Renault Group España, dirigirá todas las actividades del Grupo en España, asegurando también la alta representación institucional de la compañía en el país.

Este nombramiento se produce en el marco del lanzamiento del plan estratégico global de Renault Group, futuREady, y tras la reciente firma del nuevo convenio colectivo de Renault España, que “garantiza el futuro de las fábricas españolas mediante la asignación de cinco nuevos modelos, consolidando su continuidad, así como el despliegue de la nueva plataforma eléctrica innovadora del Grupo”, según fuentes de la compañía, informa Ical.

Renault Group, que celebra en 2026 sus 75 años de historia en España, recordó que tiene una amplia implantación industrial, comercial y de I+D+i, con centros en Madrid, Valladolid, Palencia y Sevilla, así como una extensa red de 482 puntos de venta y postventa que comercializan las marcas Renault, Dacia y Alpine, con el respaldo de Mobilize Financial Services.

El CEO del Grupo Renault, François Provost, explicó que “con más de 35 años de experiencia en la industria del automóvil, Christian Stein ha desarrollado una trayectoria profesional completa, que ha incluido operaciones, negocio e influencia, en los ámbitos de distribución, ventas, marketing, marcas, comunicación y asuntos públicos”.

Así, ensalzó que “esta experiencia, asociada con su conocimiento profundo del mercado español y de su cultura, será determinante para acompañar la nueva fase que se abre en el país”.

François Provost trasladó además que "un mercado estratégico y polo industrial importante del Grupo, España, acaba de dar un paso decisivo con la asignación de cinco nuevos modelos y una nueva plataforma eléctrica a sus fábricas en el marco del plan futuREady. También quiero agradecer a Josep María Recasens por su compromiso dentro del Grupo en estos últimos años y le deseo mucho éxito en sus futuros proyectos”.

Christian Stein es Master's Degree in Business Administration por la Emlyon Business School. Tiene 35 años de experiencia en el sector del automóvil, incorporándose en 1991 a Peugeot, donde desarrolló un amplio recorrido internacional en países como Francia, Bélgica y Reino Unido, ocupando diferentes posiciones en las áreas de retail, finanzas, ventas y marketing.

En 2011 se incorporó a Seat donde desempeñó las responsabilidades de director global de marketing, y director global de comunicación y public affairs. En 2020 entró a formar parte de Renault Group como VP brands communications. En 2023 fue nombrado VP Revenue Management & Customer Experience de Ampere y desde 2024 ocupa la actual posición de Chief Communication Officer.