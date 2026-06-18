El presidente de la Junta se reúne con el nuevo CEO de Renault Group España y con su antecesor en el cargo

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se reúne con Christian Stein, nuevo CEO de Renault Group España, y con Josep María Recasens, quien ha desempeñado hasta el momento dicha responsabilidad.JCyL

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El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se reunido hoy, en la sede de la Presidencia, con Christian Stein, nuevo CEO de Renault Group España, y con Josep María Recasens, quien ha desempeñado hasta el momento dicha responsabilidad. En el encuentro participó también el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

Fernández Mañueco, a través de su cuenta oficial de X, dio la bienvenida a Christian Stein y le ofreció la colaboración del Gobierno autonómico: “En la Junta encontrarás toda la colaboración para seguir impulsando la industria, el empleo y el futuro de Renault”.

Además, el presidente de la Junta también aprovechó para dar las gracias a Josep María Recasens “por su compromiso con esta tierra” y le deseó muchos éxitos.