Suárez-Quiñones defiende la nueva configuración de su consejería

Toma de posesión de la secretaria general de las consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio,.Eduardo Margareto

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El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, puso en valor la nueva configuración de la Consejería tras la incorporación del área de Universidades, y consideró que esta integración permite cerrar "un círculo virtuoso" de transferencia de conocimiento hacia las empresas, el tejido económico y los sectores productivos de Castilla y León. El titular de Industria, Universidades, Empleo y Comercio sostuvo que la nueva estructura “puede contribuir a reforzar la conexión entre el ámbito universitario y la actividad económica” de la Comunidad.

Suárez-Quiñones ratificó hoy a la salmantina Saturnina Moro Malmierca al frente de la Secretaría General de la Consejería, y destacó su “extraordinaria” trayectoria profesional de más de 26 años en la Administración autonómica, así como la labor desarrollada durante los últimos años en este puesto.

Durante el acto de toma de posesión, celebrado en Valladolid, Suárez-Quiñones explicó que el nombramiento aprobado por el Consejo de Gobierno supone la continuidad de una labor ya consolidada. "Es una ratificación, no es el inicio", afirmó, antes de subrayar que los informes sobre su desempeño han sido "todos extraordinarios".

El consejero destacó que Moro se ha ganado "el respeto de todos" a lo largo de su carrera profesional, y defendió la decisión de mantenerla en el cargo. "No procede cambiar aquello que funciona bien, lo que funciona muy bien. Ha dado el do de pecho", aseguró.

Asimismo, le trasladó públicamente su apoyo para afrontar los retos “complejos” de esta nueva etapa al frente de la Secretaría General.

El consejero defendió la colaboración entre las consejerías de Economía y Hacienda e Industria, Universidades, Empleo y Comercio, que calificó como "dos casas en un mismo edificio" llamadas a trabajar de forma coordinada para impulsar el desarrollo económico y social de Castilla y León.

Durante su intervención, también reivindicó el papel de los empleados públicos en el funcionamiento de la Administración autonómica, y agradeció la labor de los funcionarios, a quienes atribuyó la continuidad y estabilidad de las instituciones más allá de los cambios políticos. "Qué sería de las administraciones públicas si no hubiera ese fondo de armario de una administración dirigida por extraordinarios funcionarios y empleados públicos que dan esa continuidad y seriedad", señaló.

La Junta de Castilla y León aprobó el nombramiento de Saturnina Moro Malmierca mediante el Acuerdo 47/2026, adoptado por el Consejo de Gobierno celebrado el 18 de junio, a propuesta del consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio.