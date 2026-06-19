La economía de Castilla y León crece en el primer trimestre un 2,9% por la industria y los servicios

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La economía de Castilla y León creció en el primer trimestre del año un 2,9 por ciento impulsada por la industria, que subió un 4,2 por ciento, y gracias al dinamismo del sector servicios, que mejoró un 3,7 por ciento y de la construcción (+2,4 por ciento), y a pesar de descenso del siete por ciento registrado por el sector primario, provocado por una reducción de las producciones y de los precios de los productos agrarios y ganaderos.

De esta forma, el Productor Interior Bruto (PIB) creció dos décimas por encima de la media nacional, que fue del 2,7 por ciento, diez veces por encima del conjunto de la Zona Euro (0,3 por ciento) y cuatro veces más que en la UE (0,7 por ciento). No obstante, a pesar de este buen comportamiento, muy por encima de las previsiones de la Junta para este año, situadas en el 2,2 por ciento, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, hizo un llamamiento a la prudencia y adelantó un menor crecimiento en los próximos trimestres provocado por la subida de tipos y del IPC, el fin de los fondos europeos Next Generation y los efectos de la guerra de Irán, como recoge Ical.

En este sentido, avanzó que es probable que en los próximos trimestre no se mantenga este ritmo de crecimiento, a la vez que explicó que la subida del 2,9 por ciento es menor a la que se ha venido registrando en los últimos trimestre. “Seguimos creciendo a buen ritmo, peor por debajo de los niveles de 2025”, apuntó.

El consejero también analizó la situación del sector primario y apuntó que detrás de la caída del siete por ciento se encuentra la previsión de la cosecha de cereales, que será mucho peor que la registrada el pasado año, aunque se situará en la media de los últimos años.

Respecto al consumo, en el primer trimestre se registró una contribución positiva de la demanda interna, que creció un 3,6 por ciento, medio punto más que en el último trimestre de 2025. No obstante, el comercio exterior restó siete décimas, ya que frente al incremento de las exportaciones en un dos por ciento, hay que restar un incremento de las importaciones del tres por ciento.

El gasto en consumo final creció un 2,5 por ciento en este primer trimestre, cuatro décimas más que en el trimestre anterior (2,1 por ciento), resultado del mayor aumento del gasto de las Administraciones Públicas en este periodo (3,1 por ciento, mientras que el gasto de los hogares se contrajo siete décimas, para experimentar una subida de 2,2 por ciento. En este sentido, Carriedo matizó que la subida de los tipos de interés y del IPC está afectando negativamente a la demanda interna, y matizó que esta situación “nos acompañará durante la mayor parte del año”

En cuanto a la formación bruta de capital (inversión), anotó una variación del 7,2 por ciento en este trimestre, cuatro décimas más que en el periodo anterior (6,8 por ciento), donde se aceleró tanto la inversión en bienes de equipo y como la de construcción. La inversión en bienes de equipo aumentó un 12,3 por ciento anual, una décima más que en el trimestre anterior (12,2 por ciento). Por su parte, la inversión en construcción también registró en este trimestre un incremento superior al del precedente (2,2 por ciento).

Con relación al empleo registró una variación anual del -0,5 por ciento en este primer trimestre (0,4 por ciento en el anterior), con crecimientos en el empleo del sector primario y los servicios y un descenso en el de la industria y la construcción.