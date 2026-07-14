“La IA es una oportunidad para crecer, crear más empleo y pagar mejores salarios, sobre todo en las pymes” subraya el economista José Carlos Díez

El economista José Carlos Diez imparte la conferencia ‘León en la era de la inteligencia artificial’, organizada por el Círculo Empresarial Leonés.Carlos S. Campillo

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“Sobre todo en las pymes, creo que la inteligencia artificial es la oportunidad para crecer, crear más empleo y sobre todo pagar mejores salarios, que es lo que necesita León”. Es uno de los mensajes que lanzó hoy el economista, consultor y profesor universitario palentino José Carlos Díez en una charla organizada por el Círculo Empresarial Leonés.

A su juicio, utilizarla es la mejor manera de vencer posibles reticencias sobre los beneficios de lo que definió como una “revolución”. “Es algo desconocido, es verdad que llevamos tiempo con el desarrollo tecnológico prácticamente desde los años 50, pero el gran ‘boom’ viene con las plataformas y ha empezado en 2022. Estamos todavía tiempo” subrayó y recalcó que hoy cualquier empresa accede a la misma tecnología, al mismo precio en León o en cualquier ciudad que en el Silicon Valley en San Francisco, Estados Unidos, o en Shanghai, en China.

“Por lo tanto, esto es como el fútbol. Hay 11 que salen y hay 11 que juegan contra ellos y el balón es el mismo y las porterías son las mismas. Las empresas que usen mejor la inteligencia artificial mejorarán la competitividad y podrán crecer y desarrollar más negocios, más margen y pagar mejor”, recalcó en un acto organizado con la colaboración de Cajamar, iRiego y el Ayuntamiento de León.

El presidente del CEL, Julio César Álvarez, comentó que iniciativas como la charla que tuvo como escenario el Palacio del Conde Luna se mostró optimista sobre el potencial de León para atraer inversiones y sobre las posibilidades que ofrece la IA para contribuir al crecimiento económico y empresarial. “Estamos bien, estamos mejor de lo que pensamos muchas veces, falta mucho por hacer, falta mucha gente por venir y queremos acercarnos más a esas empresas que quieren invertir y pueden elegir la provincia de León para hacer sus inversiones”, manifestó.

Respecto al uso de la IA apuntó que “nunca va a suprimir el talento, pero va a facilitar el trabajo en el día a día, mejora la capacidad de producción y de respuesta. Creo que hay que adelantarse y que una empresa adelantada se enfrenta mejor al futuro”.